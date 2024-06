Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 17 giugno 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 17 giugno 2024:

Ariete

Cari Ariete, avrete la certezza che qualcosa possa andare per il verso giusto, ma la realtà vi costringerà a tornare con i piedi per terra. Si tratterà di piccole delusioni passeggere che non lasceranno strascichi importanti nella vostra vita.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la situazione potrebbe sfuggirvi di mano e questo potrebbe innervosirvi parecchio. Cercate di non smarrire la bussola e di non perdere il lume della ragione. In questi momenti occorre avere sempre le idee ben chiare su come gestire anche queste battute d’arresto.

Gemelli

Cari Gemelli, forse vi siete invaghiti di una persona che non meritava le vostre attenzioni. Qualcuno potrebbe vivere una fase di disillusione dal punto di vista sentimentale, perché la persona amata potrebbe, ad un tratto, svelare la propria vera identità.

Cancro

Cari Cancro, magari ci sarà l’occasione di ricevere qualche bella notizia o di incontrare una persona cara che non vedevate da tempo. Per voi sta per per iniziare una nuova fase astrologica caratterizzata da belle sorprese e avventure stimolanti.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 17 giugno 2024), non sempre le intenzioni degli altri sono così nobili come ve le aspettate. Forse avreste bisogno di fare un bagno di umiltà anche per non apparire arroganti e presuntuosi agli occhi degli altri.

Vergine

Cari Vergine, qualcuno potrebbe iniziare finalmente un lavoro molto stimolante dopo un periodo piuttosto grigio. Quando lavorate su qualcosa che vi intriga parecchio, date il meglio di voi e finite per eccellere. Ci sarà modo di sentirsi utili anche per gli altri, magari aiutando qualche amico in difficoltà a venire fuori da una situazione complicata.

Bilancia

Cari Bilancia, una persona per la quale nutrivate una grande stima, potrebbe deludervi parecchio e rivelarsi molto meno affidabile di quello che pensavate. Non tutti vedono il mondo come lo vedete voi.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, quando le cose non si mettono per il verso giusto, siete sempre pronti a tirare fuori la sciabola per far valere le vostre ragioni. Attenti con chi avete a che fare, perché qualcuno potrebbe giocarvi un brutto tiro mancino.

Sagittario

Cari Sagittario, siete ammantati da una grande voglia di fare, di conoscere posti nuovi e di viaggiare verso mete lontane. In questo periodo non è facile costringervi a rimanere fermi in un posto. Avete sempre voglia di nuovi stimoli e state odiando la routine quotidiana. La troppa foga potrebbe giocarvi qualche brutto scherzo e facendovi incorrere in qualche piccola distrazione.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, sarete molto positivi ed eccitati e state combattendo per qualcosa che da tempo vi tormenta. La posizione di Nettuno vi indurrà a tornare con i piedi per terra e non fare voli pindarici con la fantasia. In questo momento occorre essere realisti e prendere le cose per quello che sono, senza sottovalutare eventuali ostacoli che potrebbero ostacolare le vostre aspettative.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 17 giugno 2024), quando un amico o una persona cara vi delude, finite per inabissarvi e per starci veramente male. Nella giornata odierna ci sono molte possibilità che questo possa accadere. Forse siete anche voi a crearvi delle difficoltà, pretendendo troppo dagli altri.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno in posizione complicata tirerà fuori il vostro lato umano e le vostre fragilità. Sarete anche molto più intuitivi ed in grado di anticipare il futuro prevedendo le mosse altrui. Il vostro intuito vi aiuterà a superare una piccola delusione o il tradimento di una persona cara.