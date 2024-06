Oroscopo Paolo Fox della settimana 17-23 giugno 2024

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 17 al 23 giugno 2024) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 17 al 23 giugno 2024 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, fino a martedì il vostro segno sarà tra i più privilegiati dello zodiaco. E’ possibile che potreste avere successi individuali o che possa esserci qualcosa su cui discutere ma con esito favorevole. Chi vive due relazioni ad agosto dovrà fare una scelta decisiva.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, siete molto nervosi: vorreste fare chiarezza sulle zone oscure della vostra vita. Molti di voi in questa fase sono più arrabbiati o cercano soluzioni che non arrivano.

GEMELLI

Cari Gemelli, avete una necessità di farvi largo tra tanti pensieri positivi. L’amore potrebbe segnare il passo. Anche se avete un buon rapporto, adesso state chiedendo al partner qualcosa in più.

CANCRO

Cari Cancro, in questa fase avete una grande voglia di vivere. Alcuni di voi vivono in una situazione speciale anche se saranno costretti a dover saltare alcuni ostacoli di troppo. Attenzione ai rapporti con i segni della Vergine e dei Pesci.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (17-23 giugno 2024), vivrete delle giornate molto interessanti. Questo è un cielo che vi consola e che convince, soprattutto nelle relazioni sociali e nei rapporti con gli altri. In alcuni casi, sarete costretti a dover cambiare rotta e ad “eliminare” qualche persona insidiosa…

VERGINE

Cari Vergine, siete molto stanchi sia fisicamente sia mentalmente. A breve potrebbe esserci forte agitazione. In questo periodo dovete affrontare spese per un evento o un cambiamento che comporta nuove responsabilità.

BILANCIA

Cari Bilancia, la settimana vi potrebbe regalare qualcosa in più rispetto al recente passato. Qualcuno lavorerà con persone diverse, alcuni riferimenti sono cambiati per vostra scelta o per il destino, e questo vi intriga per certi versi, ma anche vi preoccupa.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, il lavoro tornerà protagonista in questi giorni concitati. Vi trovate in una condizione di forte disagio anche se alla fine alcune cose sono confermate e altri progetti non dovranno essere mutati. Dovrete essere più forti per gestire le tensioni.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, state programmando novità per poi goderne nella seconda parte dell’anno. E’ in atto una fase di crescita. Avete una grande qualità: non dite mai no alle grandi occasioni.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, dovrete fare mente locale sulle questioni economiche: prima di spendere soldi dovrete assicurarvi che questi soldi ci siano. Grande recupero dal punto di vista emotivo e fisico.

ACQUARIO

Cari Acquario, dopo giorni fastidiosi arrivera una settimana di grande recupero. Qualcuno è stato male e ha dovuto recuperare dal punto di vista fisico. Anche chi si è sposato da poco, potrebbe adesso dover affrontare qualche stress di troppo.

PESCI

Cari Pesci, la prima parte della settimana è molto favorevole, dopo potrebbe arrivare qualche nuvoletta che vi porterà a lamentarvi. Per quanto riguarda il lavoro, siete vincenti, ma avrete diverse polemiche da affrontare.

Leggi anche: 1. Tutti gli oroscopi di Paolo Fox; 2. Le affinità di coppia per tutti i segni zodiacali; 3. La tabella per calcolare l’ascendente