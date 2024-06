Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 18 giugno 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 18 giugno 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, se in passato ci sono state problematiche riguardanti il lavoro o la famiglia, in questa seconda parte del mese di giugno potrebbero tornare a riaffacciarsi. Ci sono delle questioni economiche che riguardano il vostro patrimonio o la gestione dei soldi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 18 giugno 2024), da giovedì avrete ben quattro pianeti a vostro supporto. Si tratta di una congiuntura astrologica che vi aiuterà a risolvere alcune problematiche (sia in amore sia nel lavoro) che si trascinano da tempo. Chi vorrà rinnovare un accordo avrà parecchie frecce al proprio arco.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, state uscendo finalmente da una fase complessa contrassegnata da tanti pianeti contrari che vi hanno causato problemi di compatibilità con gli altri. In genere, le opinioni altrui non vi interessano tanto. Siete abili a tirare dritti per la vostra strada nonostante tutto e tutti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, luglio sarà un mese cruciale per tutti voi, in particolare per coloro che vogliono rimettersi in gioco. In questa fase caratterizzata da alcune opposizioni astrologiche state faticando a ritrovare la retta via. Si tratta solo di una fase transitoria che si risolverà a breve.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 18 giugno 2024), state cercando di portare avanti soluzioni sicure e comprovate, forse perchè non avete più voglia di rischiare. Secondo le stelle, dovreste contare di più sulle vostre capacità e sul vostro talento, magari mettendo da parte quelle persone che criticano sempre le vostre scelte facendole apparire sbagliate.

PESCI

Cari Pesci, con Venere, Mercurio e Marte in ottimo aspetto non vi riuscirà difficile risalire la china in questa seconda parte di giugno. Anche se provenite da un periodo piuttosto stancante e stressante, adesso avete sicuramente le idee più chiare su cosa volete fare in futuro. Con questa Venere intrigante sarà difficile non innamorarsi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 18 GIUGNO 2024, SECONDO PAOLO FOX

