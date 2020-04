Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 28 aprile 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 28 aprile 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, oggi – 28 aprile 2020 – nonostante sia ancora inizio settimana, siete ancora particolarmente stanchi, per cui dovreste trovare un po’ di tempo per rilassarvi e ricaricare le pile. Potreste infatti patire qualche noia e ansia dovute a questa situazione difficile per tutti. Sul piano lavorativo siete stanchi della solita routine e vorreste qualcosa di diverso per la vostra carriera: cambiamenti in vista.

TORO

Cari Toro, giornata importante per mantenere la calma dopo un periodo difficile per il vostro segno. Le difficoltà non mancano e d’altronde è un periodo complesso per tutti a causa della prolungata quarantena. Sul lavoro potrebbero esserci ritardi e disguidi con i colleghi. In amore vagliate con attenzione nuovi progetti da portare avanti con il partner.

GEMELLI

Cari Gemelli, oggi – martedì di fine aprile – secondo l’oroscopo di Paolo Fox dovete cercare di mantenere la calma e stare tranquilli per non innervosirvi inutilmente. La giornata sarà molto positiva, per cui portate avanti con entusiasmo i vostri progetti. Possibili discussioni sul lavoro, mentre in amore chi è single potrebbe fare nuovi incontri importanti, specie con un Leone.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, oggi sarà una giornata positiva in cui portare avanti i vostri progetti. Avete voglia di rimettervi in gioco dopo questo periodo di stasi forzata, ma forse dovrete attendere ancora un po’. Sul lavoro le cose migliorano. Nel privato potreste ricevere una visita inaspettata, o qualche conoscenza del passato che tornerà a contattarvi. La cosa vi farà molto piacere.

LEONE

Cari Leone, quella di oggi (martedì 28 aprile) sarà una giornata piuttosto intensa e combattuta dal punto di vista sentimentale. Se state vivendo due storie contemporaneamente, forse è il caso di fare chiarezza e scegliere da che parte stare. Anche sul lavoro potreste essere chiamati a prendere decisioni importanti. Attenzione alle finanze, non spendete oltre le vostre possibilità.

VERGINE

Cari Vergine, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi vede particolarmente energici e con tanta voglia di fare bene. Siete carichi e non vedete l’ora di poter ripartire. Eppure i problemi sul lavoro non mancano: una volta superati, potrete tornare a inseguire i vostri obiettivi. Grande cautela in amore, evitate le situazioni piene di dubbi e incertezze.

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Pesci: avete grande voglia di amare e di fare bene soprattutto dal punto di vista lavorativo, ma serve comunque della cautela.

