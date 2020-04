Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 28 aprile 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 28 aprile 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, quella di oggi (martedì 28 aprile) sarà una giornata piuttosto tesa e complicata dal punto di vista sentimentale. Ci sono infatti tanti dubbi e incertezze nei rapporti con il partner, tanto che forse non siete più sicuri di ciò che provate per lui. Sul lavoro mantenete la calma e non prendete decisioni affrettate.

SCORPIONE

Cari Scorpione, quella di oggi sarà una giornata piuttosto positiva secondo l’oroscopo di Paolo Fox, riuscirete infatti a risolvere diversi problemi, soprattutto in amore. Se venite da una fase di crisi nei rapporti con il partner, è il momento di chiarirvi e ripartire. Non trascurate in questo momento difficile le amicizie, soprattutto le più importanti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, nell’ultimo periodo avete accumulato tanto stress e stanchezza e adesso siete un po’ giù di morale. Cercate di ripartire e risollevarvi dedicando del tempo alle persone più importanti della vostra vita. Cercate nuovi stimoli e siate positivi. Lamentarsi per ogni cosa senza cambiare nulla non serve. Pazienza sul lavoro.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox, siete un po’ giù di morale e sottotono. Il nervosismo e la stanchezza la fanno da padrona, tensione inoltre anche in amore. D’altronde avete la Luna in opposizione, per cui ci vorrà pazienza. Tensioni possibili con i colleghi e superiori sul lavoro.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo Paolo Fox di oggi dovete approfittare di questa giornata, 28 aprile, per risolvere questioni ancora in sospeso che vi trascinate da tempo. In particolare problemi personali che se trascinati troppo a lungo potrebbero rivelarsi fatali. Possibili tensioni con colleghi ed amici. Attenzione alle finanze: non spendete più del dovuto.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox la giornata di oggi (martedì 28 aprile 2020) è per il vostro segno davvero al top. Sfruttatela dunque per realizzare i vostri obiettivi. Bene in particolare il lavoro: dopo tanti sacrifici, è il momento di raccogliere i frutti. In amore potreste essere un po’ nostalgici perché vi manca qualche persona cara.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 28 APRILE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: giornata davvero indimenticabile soprattutto sul lavoro, portate avanti i vostri progetti.

