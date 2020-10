Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 27 ottobre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 27 ottobre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, questi ultimi giorni di ottobre porteranno grandi novità, soprattutto in amore. Sul fronte del lavoro, avete avuto molte uscite e poche entrate. Cercate di trattenervi ed eliminare le spese eccessive e superflue, se non volete trovarvi in difficoltà. Siate pazienti e tenete duro.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – 27 ottobre 2020 -, la Luna è favorevole. Questa è sempre una bella notizia. Prospettive ottime soprattutto per l’amore. Per quanto riguarda il lavoro, sarete ancora un po’ nervosi. Attenzione a possibili litigi con colleghi e superiori. Avrete una gran voglia di cambiare, ma ci saranno problemi di soldi! Evitate spese superflue.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, oggi si prevede una giornata con qualche tensione e discussione, soprattutto in amore nei rapporti con il partner. Sul fronte del lavoro, se avete una causa o una questione legale in corso potrebbe arrivare una soluzione tanto attesa. Ritroverete così serenità d’animo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, oggi secondo l’oroscopo di Paolo Fox potreste sentirvi parecchio nervosi. Mantenete la calma ed evitate discussioni inutili. Potreste avvicinarvi a una persona molto diversa da voi, una persona inaspettata. Per quanto riguarda il lavoro, è arrivato il momento di fare delle scelte importanti per il prossimo futuro! Valutate bene pro e contro.

ACQUARIO

Cari Acquario, buone notizie per i sentimenti: da oggi – martedì 27 ottobre 2020 – inizierete a vivere tutto con ottimismo. Attenzione perché dal punto di vista economico avrete bisogno di recuperare! Ultimamente infatti avete avuto molte spese, e ora dovete risparmiare. In amore ritrovate la passione perduta.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – 27 ottobre 2020 – la Luna è favorevole, e questa è sempre una bella notizia. Entro fine anno i single potranno fare piacevoli incontri che potrebbero trasformarsi in un nuovo amore.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 27 OTTOBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: ottime notizie sul fronte dell’amore. Inizierete a vivere tutto con grande ottimismo. Attenzione però alle spese: ultimamente infatti ne avete avuto molte, ora dovere risparmiare di più se non volete trovarvi in difficoltà presto.

