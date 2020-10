Oroscopo Paolo Fox della settimana 26 ottobre – 1 novembre 2020

Qual è il mio oroscopo della settimana (26 ottobre – 1 novembre 2020) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 26 ottobre al 1 novembre 2020.

ARIETE

Cari Ariete, per voi la settimana che sta iniziando sarà ancora disturbata dalla presenza di Marte negativo: cercate di non polemizzare con il mondo. Molto dipende dalla persona che avete al vostro fianco, ma voi provate ad evitare le discussioni inutili e pretestuose. Qualche ritardo sul lavoro, dovete provare a cambiare strategia, potrebbe esserci qualche tensione con un superiore.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo della settimana di Paolo Fox, avete buone stelle per i sentimenti, chi vive una nuova storia dovrà mostrare più coraggio. Questo però non significa che il partner dovrà fare sempre quello che volete voi… Le coppie storiche durante i prossimi 7 giorni dovranno evitare discussioni che riguardano il denaro. Favoriti i progetti a lungo termine. Per quanto riguarda il lavoro è in arrivo un momento produttivo.

GEMELLI

Cari Gemelli, mercoledì Venere sarà favorevole e l’amore tornerà a girare bene: nel fine settimana potreste ricevere una conferma o potrebbe esserci una riconciliazione, provate a fare voi il primo passo. Evitate le provocazioni. Per quanto riguarda il lavoro, secondo l’oroscopo settimanale, c’è ancora molta confusione, ma da dicembre ci saranno delle novità vantaggiose grazie a un transito importante di Giove e Saturno.

CANCRO

Cari Cancro, l’oroscopo della settimana per voi prevede una settimana tranquilla dal punto di vista dell’amore, ma fate attenzione alle storie con persone troppo diverse da voi. Attenzione che servirà anche sul lavoro: cercate di non fare passi falsi. Occorrerà pazienza: qualcosa si è rallentato ultimamente. Entro fine anno ripartirà tutto come prima.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo della settimana di Paolo Fox, l’amore migliorerà da mercoledì, giorno in cui Venere inizierà un transito favorevole nel vostro segno. Questa settimana potranno esserci delle novità piacevoli. Cercate di non riversare lo stress sull’amore dove dovrete ritrovare intimità e complicità con il partner. Sul lavoro non pensate a quello che è stato.

VERGINE

Cari Vergine, se siete ancora da soli è perché volete restarci… Basterebbe guardarvi intorno e cogliere le occasioni che si presentano per iniziare una nuova storia. Chi è già in coppia può fare buoni progetti. Buone notizie dal lavoro: progetti, guadagni, novità.

BILANCIA

Cari Bilancia, Venere è nel vostro segno: buone notizie per l’amore. Saranno più fortunati tutti coloro che frequentano persone serie: avete bisogno di certezze. Non lasciate nulla al caso. Sul lavoro, portate avanti le vostre idee anche se Giove e Saturno saranno contrari. Più andate avanti e più vi lasciate indietro le cattive esperienze.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, qualcuno è stato troppo distante da voi recentemente: tante incomprensioni e malumori in vista sopratutto perché ancora non avete ricevuto delle risposte. Fate spazio alle nuove conquiste: i prossimi mesi saranno fondamentali. Per quanto riguarda il lavoro, tensioni nei rapporti di collaborazione, ma anche nuove conferme in arrivo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, cercate di non dire bugie a voi stessi: se c’è una persona che vi interessa fatevi avanti, ma non inventate scuse inutili. Le storie nate da poco sembrano essere promettenti. Per quanto riguarda il lavoro, una nuova partenza non ci sarà prima di dicembre. Tenete duro.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (26 ottobre-1 novembre), il prossimo mese sarà pieno di tensioni amorose: qualche malumore da affrontare per via del lavoro. Ci sono cambiamenti importanti in arrivo ed è per questo che avete anche un po’ di paura. Per quanto riguarda il lavoro, dal punto di vista economico, ancora non ci sono grandi certezze.

ACQUARIO

Cari Acquaruio, seite un po’ confusi: da un lato vorreste vivere amori liberi, dall’altro avete bisogno di certezze e di una relazione stabile. Potreste avere qualche problemino in amore, ma non temete: da mercoledì Venere tornerà favorevole. Lavoro? State attenti alle persone poco serie.

PESCI

Cari Pesci, novembre sarà il mese delle riconciliazioni, ma questa fine di ottobre porterà con sé difficoltà e dubbi: il cielo in amore è ancora conflittuale. Lavoro? L’ingresso del Sole nel vostro segno porterà dei vantaggi. Se state aspettando soldi o risposte, le prossime quattro settimane potrebbero essere importanti…

