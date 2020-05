Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 26 maggio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 26 maggio 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, si prospetta per voi una giornata piuttosto sottotono, d’altronde avete la Luna contraria e questo potrebbe favorire il vostro senso di malessere e nostalgia. Bene invece il lavoro: siete pronti per lanciarvi in nuove avventure e dare un cambiamento importante alla vostra carriera.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi approfittate della Luna favorevole per portare avanti con entusiasmo i vostri progetti. Se ci sono stati dei problemi di coppia o delle tensioni con il partner, cercate di parlarvi e chiarire al più presto. Questo periodo difficile ha rallentato un po’ tutto, ma adesso è il momento di ripartire. Non rimandate ulteriormente, anche sul lavoro.

PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi, 26 maggio 2020, avete la Luna favorevole e questo vi può aiutare a chiarire tante questioni in sospeso, specie nei rapporti di coppia. Apritevi pure alle novità, ma fate sempre attenzione a non deludere o far intristire il partner. Lasciate una porta aperta al cambiamento anche in amore.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox la Luna nel segno porterà presto grandi novità e ottime soddisfazioni. Se ci sono stati problemi e tensioni, infatti, ora è il momento di recuperare. La stanchezza, anche se siamo a inizio settimana, non manca, soprattutto sul fronte lavorativo. Portate comunque avanti i vostri progetti.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Cari Leone, la giornata di oggi, 26 maggio 2020, vi invita a iniziare a progettare con più serenità la vostra estate, soprattutto per chi è in coppia. Bene anche i rapporti interpersonali. Se nel lavoro avete vissuto dei momenti di chiusura, ora cercate qualcosa di diverso.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi dovete affrontare con sicurezza e determinazione le questioni importanti che avete ancora in ballo. Cercate anche di capire cosa pensano gli altri prima di parlare, non sempre tutti possono essere d’accordo con voi. Sul lavoro le cose non vanno ancora come vorreste, ci vuole pazienza.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 26 MAGGIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: un ottimo quadro astrale vi proteggerà sia nei rapporti interpersonali che sul lavoro.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

Potrebbero interessarti Oroscopo Branko oggi, martedì 26 maggio 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 26 maggio 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 26 maggio 2020