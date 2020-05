Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 26 maggio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 26 maggio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo Paolo Fox la Luna oggi potrebbe disturbare i vostri rapporti e relazioni interpersonale, portando un po’ di maretta e qualche tensione soprattutto in quelle storie ormai consolidate.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi Luna e Marte sono favorevoli e vi faranno passare una giornata liscia e senza particolari problemi, soprattutto per quanto riguarda il fronte sentimentale. Sul lavoro cercate di fidarvi del vostro istinto.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, se vi sentite molto soli cercate di non gettarvi nelle braccia del primo sconosciuto, ma ragionate bene sui vostri reali bisogni. Se la vostra coscienza vi spinge a certi interrogativi, non respingeteli.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi cercate di evitare i dibattiti che potrebbero mettervi in difficoltà e anche i discorsi troppo articolati con il partner. Avete le idee ancora poco chiare sul futuro, quindi prendetevi ancora del tempo per pensare.

ACQUARIO

Cari Acquario, qualche problemino in amore, soprattutto se le coppie non sono ancora particolarmente stabili. Sul lavoro, invece, un bel recupero: qualcuno ha finalmente deciso di prestarvi ascolto.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari Pesci, secondo Paolo Fox potrebbe essere una giornata in cui prendere delle decisioni importanti. Sapete bene a cosa rinuncereste nel mettere fine a qualcosa che non vi rende più felici, ma non potete certo girarvi dall’altra parte se ci sono dei problemi.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 26 MAGGIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: Luna e Marte sono favorevoli e vi faranno passare una giornata liscia e senza particolari problemi.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE

Potrebbero interessarti Oroscopo Branko oggi, martedì 26 maggio 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 26 maggio 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 26 maggio 2020