Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 26 agosto 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 26 agosto 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, con Giove in ottima posizione nel corso delle prossime ore di questo 26 agosto 2025 si può fare ciò che si vuole. I nuovi affari andranno bene e non avete incertezze ma è il passato che vi richiama all’ordine e vi invita a mettere a posto conti in sospeso. Mettete da parte l’orgoglio e le questioni lavorative. Ci sarà tempo per questo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 26 agosto 2025), avreste bisogno di fare un po’ più di vita mondana, di rilassarvi, di divertirvi di più. Uscite di casa! Per quanto riguarda il lavoro, se si discute troppo sarà meglio essere cauti perché potrebbero nascere situazioni conflittuali.

GEMELLI

Cari Gemelli, in queste ore di fine agosto avete in mente tante idee, così come la voglia di mettervi in gioco: non sapete stare senza fare nulla e, anche quando decidete di prendervi un periodo di stop, vi innervosite perché detestate l’inattività. Siete avventurieri e iper energici, grazie all’influenza di Venere, ma date tempo al tempo e non commettete l’errore di strafare.

CANCRO

Cari Cancro, nel corso delle prossime ore di questo 26 agosto 2025 potrete guadagnare la stima di persone che erano lontane dalle vostre vite, le stelle sono in buona posizione per migliorare quest’aspetto! Incontro importante previsto a brevissimo, un evento speciale invece arriverà entro il fine settimana.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 26 agosto 2025), avete una grande capacità d’azione e siete anche circondati da persone disponibili nei vostri confronti, oltre che favoriti da stelle benevole. Siete reduci da un periodo davvero magico! Datevi da fare.

VERGINE

Cari Vergine, Giove è in aspetto migliore e lo stress si sta pian piano diradando! In compenso siete più disponibili al colloquio, al dialogo e al compromesso. Non trascurate l’amore, le relazioni personali, la vita di famiglia e i rapporti con gli altri.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 26 AGOSTO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: con Giove in ottima posizione si può fare ciò che si vuole.