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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 24 marzo 2026

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AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 24 marzo 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 24 marzo 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, non siete nella vostra modalità “partenza sprint”, ma in una fase più strategica. E questo, sorprendentemente, è un vantaggio. Avete davanti una situazione che richiede lucidità più che forza. Nel lavoro potreste accorgervi che aspettare un attimo vi permette di capire meglio le mosse degli altri. In amore, invece, emerge il bisogno di chiarezza: non è il momento di evitare un discorso, ma di affrontarlo con maturità.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 24 marzo 2026), giornata che vi riporta con i piedi per terra… ma in senso positivo. State costruendo qualcosa con pazienza e oggi arrivano piccoli segnali che vi fanno capire che siete sulla strada giusta. Nel lavoro è il momento di consolidare, non di rivoluzionare. In amore c’è una ricerca di stabilità più profonda: volete sentirvi sicuri, ma anche emotivamente compresi.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
GEMELLI

Cari Gemelli, la mente è un po’ divisa tra mille pensieri. Non è confusione, è piuttosto un momento di elaborazione. State mettendo insieme informazioni, emozioni, intuizioni. Nel lavoro potreste ricevere una proposta interessante, ma non ancora del tutto chiara. In amore il rischio è dire troppo o troppo poco: trovate una via di mezzo.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
CANCRO

Cari Cancro, siete particolarmente ricettivi. Avvertite i cambiamenti prima ancora che si manifestino davvero. Questo può essere un dono, ma anche una fonte di inquietudine. Nel lavoro è importante non lasciarsi condizionare troppo dall’ambiente. In amore, invece, giornata intensa: un gesto o una parola possono toccarvi nel profondo.

GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
oroscopo paolo fox oggi
AGF
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 24 marzo 2026), non dovete dimostrare nulla, e proprio per questo siete più forti. C’è una sicurezza diversa, meno appariscente ma più autentica. Nel lavoro qualcuno potrebbe cercare il vostro supporto o il vostro parere. In amore si apre una fase più sincera: meno scena, più sostanza.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
VERGINE

Cari Vergine, giornata molto utile per rimettere ordine, soprattutto dentro di voi. Ci sono pensieri che vanno sistemati, decisioni che vanno prese con calma. Nel lavoro riuscite a fare chiarezza in una situazione che sembrava complicata. In amore però cercate di non analizzare tutto: lasciate spazio anche alle emozioni spontanee.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 24 MARZO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: giornata molto utile per rimettere ordine, soprattutto dentro di voi.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 16-22 MARZO
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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