Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 24 dicembre 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 24 dicembre 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, tempo di nuovi bilanci e risorse in un periodo di profonda riflessione su ciò che è stato fatto: molti di voi hanno dovuto fronteggiare qualche problema fisico, altri si ritrovano ora senza energie perché hanno dato tantissimo e comunque più di quanto abbiano ricevuto. Il 2025 sarà senz’altro migliore dell’anno che sta per concludersi, soprattutto in termini di sostegno e solidarietà quindi ci si innervosirà molto meno!

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 24 dicembre 2024), nei primi mesi del 2025 sarete costretti a rivedere i conti, fare un punto della situazione finanziaria e capire in che direzione andare: l’obiettivo è arrivare ad una consapevolezza di ciò che si sta facendo, evitare l’impulsività in un settore nel quale bisogna essere lucidi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, Venere, Mercurio, Marte e la Luna sono attivi in questo segno, chi è sul “sentiero di guerra” e pronto a scendere in battaglia avrà buone possibilità di vincere! L’importante però, aldilà di qualsiasi disputa, è sentirsi soddisfatti di se stessi, guardarsi allo specchio ed essere fieri di ciò che si è e di cosa si sta facendo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, non aspettatevi tutto subito però, soprattutto se siete molto giovani, e procedete per gradi in modo da tenere tutto sotto controllo e avere più probabilità di raggiungere gli obiettivi senza perdervi per strada. Seguite le vostre intuizioni, che in questo periodo sono ottime, e date continuità ai piani che avete ideato.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 24 dicembre 2024), vi sentite più disposti ad amare e a fare amicizie, aspetti per voi molto importanti che ultimamente sono stati “oscurati” da problemi e dubbi che avevate. Chi si è chiuso deve iniziare a riaprirsi, questo cielo vi aiuterà senz’altro a farlo.

PESCI

Cari Pesci, potrebbero nascere discussioni improvvise per un problema fisico o (soprattutto) d’amore, c’è senz’altro del nervosismo con cui fare i conti oppure ci si è resi conto che il partner non vi è così vicino come vorreste. Ora però si va incontro a Capodanno e l’imperativo è organizzarlo al meglio, rimandare gli appuntamenti indesiderati e pensare solo a viverlo al meglio.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 24 DICEMBRE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: preparatevi a un nuovo anno ricco di soddisfazioni. Intanto godetevi un Natale in serenità.