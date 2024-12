Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 24 dicembre 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 24 dicembre 2024, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, possibilità di grandi vantaggi o addirittura soluzioni a problemi di lunga data. Attenzione però a qualche acciacco maturato nelle ultime settimane, magari addirittura un infortunio o stress eccessivo causato da una distrazione. C’è poi chi sta avendo a che fare con qualche perplessità ma con queste stelle svanirà tutto molto presto, anzi…

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 24 dicembre 2024), molte delle cose che ora sembrano irrisolvibili, infatti, saranno affrontabili nel corso del tempo quindi abbiate pazienza e fiducia! Entro fine maggio, ad esempio, arriveranno soluzioni a questioni legali rimaste in sospeso ma dovrete fare anche voi la vostra parte, agevolare in qualche modo il destino.

GEMELLI

Cari Gemelli, vorreste rimettervi subito in gioco, magari entro maggio, ma non sapete se ci sarà modo di farlo o meno… c’è comunque chi va avanti lo stesso senza però entusiasmo né particolari spinte, bisognerà ritrovare stimoli e grinta entro la prossima primavera. Possibili dubbi in amore soprattutto nelle storie in cui ci sono state delle difficoltà, con pazienza e lucidità si arriverà comunque a superare la fase di stallo o di forte stanchezza.

CANCRO

Cari Cancro, c’è da pensare ad un Capodanno in cui si potrebbero fare riflessioni importanti su ciò che è stato fatto negli ultimi mesi! Ampio spazio a nuovi progetti di lavoro così come alle storie nate a dicembre, situazioni più che valide e da portare avanti con impegno e attenzione; gli amori che nasceranno nelle prossime settimane, inoltre, saranno di grande rilevanza! Il cielo sarà favorevole a lungo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 24 dicembre 2024), tra agosto e settembre avete vissuto colpi di scena clamorosi, o almeno cambiamenti importanti più o meno voluti, ma dovete reagire o continuare a cavalcare l’onda per stare sempre meglio. A soffrire di più sono i liberi professionisti stanchi di fare sempre le solite cose, o che non si sentono valorizzati, e che vogliono iniziare a poggiare le basi per un 2025 di rivincita e riscatto.

VERGINE

Cari Vergine, per troppo tempo avete sopportato persone e situazioni che vi hanno solo creato problemi, a volte vi siete addirittura sentiti “sfruttati” da chi avete attorno ed avete deciso di dire “basta”! É tempo di una revisione totale di tutto ciò che avete fatto finora, oltre che di allontanarsi da ciò che non vi interessa in favore di qualsiasi cosa che vi stimoli. Non è senz’altro un passaggio facile ma necessario per vivere più serenamente.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 24 DICEMBRE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: vivete un periodo di grazia, con tante ottime opportunità e successi in vista.