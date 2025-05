Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 7 maggio 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 7 maggio 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, indulgere in una narrazione negativa sulle relazioni può essere debilitante. Potresti ritrovarti a contemplare gli scenari peggiori. Qualunque cosa su cui concentri la tua attenzione cresce, quindi perché soffermarti sul negativo?

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 7 maggio 2025), la Luna favorevole rappresenterà un buon viatico per affrontare la settimana e per riprendervi da una fase un po’ nervosa causata da qualche opposizione planetaria. Nel weekend si sono verificate anche alcune tensioni in famiglia che hanno generato tristezza e malinconia, tuttavia le stelle vi invitano ad andare oltre e a guardare al futuro con occhi nuovi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, periodo di rilancio e rinnovate ambizioni. La tua resilienza ti aiuterà a superare le difficoltà recenti e a guardare al futuro con ottimismo. Giornata energica e positiva. Le stelle favoriscono nuove iniziative, ma attenzione all’impulsività che potrebbe compromettere le opportunità. Maggio si preannuncia ricco di proposte interessanti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, le prime giornate della settimana sono favorevoli per avanzare richieste o progetti. In amore, cerca di chiarire eventuali incomprensioni con il partner. Il Sole nel segno vi dà una marcia in più. È un bel cielo, e siete stati bravi nel difendere le vostre proprietà. Ultimamente in amore qualcuno ha cercato di attentare alla vostra storia, oppure voi stessi avevate dei dubbi, che sono venuti fuori soprattutto a marzo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 7 maggio 2025), la Luna in opposizione potrebbe causare stanchezza, ma non ostacolerà i tuoi progetti. Ascolta il tuo corpo e concediti momenti di riposo. In amore, chi è in una relazione stabile può rafforzare il legame.

PESCI

Cari Pesci, giornata positiva con nuove speranze, soprattutto in ambito relazionale. Dal 12 maggio le idee saranno più chiare, favorendo accordi e decisioni importanti.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 7 MAGGIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: giornata nella quale potete togliervi belle soddisfazioni.