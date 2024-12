Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 23 al 29 dicembre 2024

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 23 al 29 dicembre 2024) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 23 al 29 dicembre 2024 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, la settimana si apre con grande energia per molti di voi. Marte vi sostiene nelle decisioni importanti, soprattutto sul lavoro: si intravedono nuove opportunità. In amore, potreste sentirvi un po’ distanti: cercate il dialogo con il partner.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, vivrete delle giornate serene, grazie alla protezione di Venere. Le relazioni personali saranno favorite e per i single si prospettano incontri interessanti. Per quanto riguarda il lavoro, è il momento di pianificare il futuro con calma.

GEMELLI

Cari Gemelli, le stelle portano qualche turbolenza in amore: evitate discussioni inutili. Per quanto riguarda il lavoro, Mercurio retrogrado potrebbe rallentare alcuni progetti, ma una soluzione inaspettata arriverà entro la fine della settimana.

CANCRO

Cari Cancro, settimana positiva, soprattutto in ambito familiare. In amore, le coppie di lunga data possono ritrovare l’intesa perduta. Le finanze richiedono maggiore attenzione rispetto al solito, ma nulla di preoccupante.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (23-29 dicembre 2024), brillate grazie al Sole che rafforza il carisma personale. È il momento ideale per mettersi in gioco, sia sul lavoro sia in amore. Attenzione, però, a non esagerare con le spese.

VERGINE

Cari Vergine, nel corso dei prossimi giorni potreste sentirvi un po’ sotto pressione. Per quanto riguarda il lavoro, non tutto va come previsto, ma è fondamentale mantenere la calma. In amore, Venere porta dolcezza e momenti speciali con il partner.

BILANCIA

Cari Bilancia, vivrete una settimana equilibrata. In amore, le relazioni sono stabili, ma i single potrebbero desiderare più emozioni. Per quanto riguarda il lavoro, Saturno vi spinge a consolidare i vostri progetti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, vi trovate davanti a una svolta importante. Le stelle favoriscono i cambiamenti, sia in ambito personale sia professionale. L’amore è al centro delle vostre giornate: momenti di grande passione.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, ci sarà grande dinamismo nel corso dei prossimi giorni. Sul lavoro, Giove vi spingerà verso nuove avventure, mentre in amore vi sentirete più romantici del solito. Fate attenzione solo a non trascurare la vostra salute.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, siete in una fase di crescita. Marte vi darà la spinta giusta per raggiungere i vostri obiettivi lavorativi. In amore, le coppie stabili rafforzeranno il legame, mentre i single potranno incontrare qualcuno di speciale.

ACQUARIO

Cari Acquario, dovete affrontare alcune sfide. Per quanto riguarda il lavoro, potreste sentirvi un po’ stanchi, ma le stelle consigliano di non mollare. In amore, è importante comunicare con il partner per superare eventuali incomprensioni.

PESCI

Cari Pesci, state vivendo una settimana magica. Venere favorisce l’amore, con momenti di grande romanticismo. Per quanto riguarda il lavoro, si apre una nuova opportunità che potrebbe portarvi successo a lungo termine.

