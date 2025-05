Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 6 maggio 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 6 maggio2025:

Ariete

Cari Ariete, vi dedicherete alla vostra immagine, che dovrete mettere in bella vista per i prossimi mesi. Dal punto di vista lavorativo si apre una fase molto positiva, potrete ambire a un ruolo diverso e migliore, oppure ottenere maggiori guadagni.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, il Sole fa il suo ingresso nel vostro segno, darete ufficialmente il via alla stagione del vostro compleanno. State affrontando un periodo di cambiamenti, che riguardano specialmente il lavoro. Adesso fate un po’ di fatica a capire certe cose, ma alla fine capirai quanto questi mutamenti siano stati importanti per il tuo benessere complessivo.

Gemelli

Cari Gemelli, siete attesi da una domenica romantica, d’altronde con l’armoniosa configurazione astrale della Luna, di Venere e del tuo Mercurio non poteva andare diversamente. Chi deciderà di uscire vorrà trovarsi in mezzo a una folla, tanta è la voglia di conoscere nuove persone.

Cancro

Cari Cancro, stop ai problemi, questa domenica dovrete staccare la spina e concedervi una giornata di relax assoluto. La Luna è opposta e non è il caso di trovarsi in situazioni stressanti, anche perché il vostro livello di tolleranza è davvero ai minimi termini e se provocati potreste scoppiare.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 6 maggio 2025), anche per il Leone è una giornata ideale per rilassarsi, potreste andare alle terme o perdervi nella natura. Dopo una settimana piena di impegni e consapevoli che ce ne saranno altre simili, avrete bisogno di pendervi sempre un giorno per ricaricare le batterie: siete attesi da tante sfide.

Vergine

Cari Vergine, sarà una giornata propizia per l’avvio di nuovi progetti, non solo sul piano lavorativo ma anche personale. Se volete ristrutturare casa o di affrontare un acquisto immobiliare, queste sono le giornate ideali per darsi da fare.

Bilancia

Cari Bilancia, avrai un grande slancio per immaginare il futuro e pensarlo con positività e ottimismo, grazie all’ingresso della Luna nel vostro segno, le speranze aumentano. Non vedete l’ora di intraprendere nuove strade che potrebbero portare a ottimi risultati già dal mese di giugno.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, le stelle vi invitano a trovare uno spazio per la vostra spiritualità, meditazione, yoga o attività simili. Intraprendere questa strada ti farà diventare più equilibrato e lucido, ma anche con una rinnovata energia che vi consentirà di affrontare con successo le prossime sfide.

Sagittario

Cari Sagittario, Luna, Venere e Mercurio sono favorevoli. Se vivi una crisi in amore è il momento di confrontarsi e decidere insieme cosa fare. Se siete single farete nuovi incontri che si riveleranno interessanti con il tempo.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, sarà una giornata un po’ fiacca. Per questo motivo devi evitare discussioni o polemiche e concentrarti su attività rigeneranti per lo spirito. Andrà bene anche praticare lo sport all’aperto, sebbene una seduta di yoga non sarebbe male.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 6 maggio 2025), potreste ricevere notizie inattese da parenti lontani. Se qualcuno ha bisogno del vostro sostegno, non tiratevi indietro. Saranno proprio i tuoi familiari e le persone a voi care a spingervi all’azione e a uscire dal solito tran tran quotidiano.

Pesci

Cari Pesci, se avrete un problema, non esitate a chiedere consiglio ad un esperto o a qualcuno di cui vi fidate. Il confronto con soggetti esterni vi aiuteranno a chiarire il vostro pensiero e a valutare ogni situazione con maggiore obiettività.