Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 21 settembre 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 21 settembre 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, durante la giornata di oggi potrete contare sul favore delle stelle per togliervi grandi soddisfazioni e dimostrare il vostro valore. Preparatevi a forti emozioni. Per quanto riguarda il lavoro, è il momento di guardarvi dentro e capire cosa volete davvero da voi stessi e da chi vi circonda.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 21 settembre 2021), in amore dovrete essere molto sinceri con chi vi circonda e capire da che parte andare. La Luna nel segno vi regalerà grandi emozioni. Capitolo lavoro: prestate attenzione ai rapporti con Leone e Scorpione.

GEMELLI

Cari Gemelli, in amore è il momento di recuperare il dialogo con il partner e dire tutto ciò che pensate, anche se potrebbe ferirlo o rovinare la coppia. Meglio essere sinceri e non tenersi dentro le cose. Per quanto riguarda il lavoro, avete tanta creatività e ottime idee da mettere in campo.

CANCRO

Cari Cancro, in questi giorni (già oggi, 21 settembre) il partner sembra distante, ma non preoccupatevi inutilmente. Ci sta un momento in cui ognuno di noi sente la necessità di stare un po’ da solo. Lavoro? Fatevi sentire e alzate la voce se necessario se pensate che qualcuno stia remando dalla parte opposta…

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (21 settembre 2021), c’è tanta polemica nell’aria in amore. Forse è il caso di fermarsi un attimo e parlare con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, possibili ritardi. Fate buon viso a cattivo gioco.

VERGINE

Cari Vergine, per voi si prospetta una giornata ottima per i sentimenti. Concedetevi qualche momento di romantico svago con il partner, in particolare nel weekend. Per quanto riguarda il lavoro, tante energie, ma cercate di non strafare. Meglio darsi delle priorità, altrimenti rischiate di diventare confusionari.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 21 SETTEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: ottime emozioni in arrivo. Pronti a dare spazio all’amore?

