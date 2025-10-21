Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 21 ottobre 2025
OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 21 ottobre 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.
Cari Ariete, di recente avete vissuto qualche conflitto ma i nervi torneranno saldi già nelle prossime ore di questo 21 ottobre 2025. C’è la necessità di rivedere molte cose, magari cambiare azienda, ma la voglia di vincere le sfide è sempre la stessa. L’amore va meglio.
Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 21 ottobre 2025), situazione astrologica calda e promettente per le coppie che si vogliono bene e che funzionano, il fascino raddoppia e i sentimenti finalmente hanno quello scossone che serviva da tempo.
Cari Gemelli, questo è un periodo particolare per chi vuole rimettersi in pista, specialmente in ambito sentimentale: è meglio muoversi prima che arrivino le opposizioni di alcuni pianeti nel corso del prossimo mese di novembre, in particolare se c’è un progetto da sanare o da rivedere.
Cari Cancro, con queste stelle nel corso delle prossime ore avrete una gran voglia di esprimere l’amore. La seconda parte della giornata darà più forza ai sentimenti: approfittatene! Non potete tenere tutto sotto controllo, tantomeno le emozioni, ma avete una grande carica magnetica.
Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 21 ottobre 2025), questo è il momento di ufficializzare una storia d’amore, i pianeti sono assolutamente favorevoli ai sentimenti! Venere vi accompagnerà verso il successo e vi permetterà di catturare l’attenzione delle persone con cui avete a che fare.
Cari Vergine, il senso pratico sicuramente non vi manca in queste ore di fine ottobre, è una caratteristica dei nati sotto questo segno che si rivela anche molto utile nel lavoro…
Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: con queste stelle si ha gran voglia di esprimere l’amore.