Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 21 aprile 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 20 aprile 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di Paolo Fox questa sarà una giornata da Luna opposta, ma le stelle sono favorevoli e vi spingono a ignorare la polemica, non vi cimentate in qualche discussione inutile, potreste alterare soltanto il vostro cattivo umore senza risolvere niente. Mettete in conto alcuni ritardi sulla tabella di marcia.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo il guru delle stelle questa sarà una giornata importante per il campo sentimentale, è giunto il momento di compiere il primo passo per quelle relazioni nate da poco o sul punto di sbocciare, dimostrate i vostri sentimenti senza paura. Nel campo professionale vi ritroverete a scendere a compromessi per salvaguardare il vostro interesse.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, l’oroscopo di oggi vi vede entrare in una fase di recupero generale, vi sentite meglio, in pace con voi stessi e con il resto del mondo. Per quanto riguarda l’amore, vivrete delle settimane serene, non mollate proprio adesso.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo del guru delle stelle quella di oggi sarà una giornata pesante per voi, vi trascinate dietro tanta stanchezza e in amore avete più dubbi che mai. Evitate di litigare, vi innervosite troppo facilmente in questo periodo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di oggi l’amore procede a gonfie vele, merito della Luna favorevole al vostro segno. I rapporti d’amore, ma anche d’amicizia possono finalmente sventolare bandiera bianca, avete messo da parte la vostra sete di vendetta. Arriva il momento di prendere una decisione.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari Pesci, oggi vi sentite meglio, in amore ci sono ancora dei passaggi da rivedere, qualcosa di non detto che deve essere portato alla luce. Meglio tardi che mai, del resto, quindi basta segreti. Aprite gli occhi, nel campo professionale arrivano proposte delicate, valutate con attenzione.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 21 APRILE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: l’amore torna a sorridervi, complice anche la Luna favorevole.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE

Potrebbero interessarti Oroscopo Branko oggi, martedì 21 aprile 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 21 aprile 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 21 aprile 2020