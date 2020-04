Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 21 aprile 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 21 aprile 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, secondo l’oroscopo di Paolo Fox la giornata di oggi vedrà le stelle perfette per la vostra situazione sentimentale, le relazioni saranno baciate dalla passione di Venere. Le amicizie con Toro e Capricorno saranno quelle più privilegiate, potrebbero diventare anche qualcosa di più. Nel campo professionale non tutto è perfetto, ma arrivano miglioramenti.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di oggi la vostra sarà una giornata piena, non strafate ed evitate di stancarvi troppo, questo è un periodo di forte stress e avete bisogno di ricaricare le energie. Pensate di più all’amore, chi vuole allargare la famiglia sta valutando un figlio, parlatene di più con il partner, è giusto accordarsi sul futuro.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo Paolo Fox state entrando in una fase di recupero in amore, evitate soltanto di strafare con le parole, anzi, date loro il giusto peso, soprattutto in una situazione delicata come quella che stiamo vivendo. Non arrabbiatevi per sciocchezze e cercate di essere più empatici. Il lavoro migliora, anzi, questo è il momento perfetto per avanzare qualche richiesta.

CANCRO

Cari Cancro, munitevi di calma e attenzione in questo periodo, soprattutto in amore. Il vostro partner pretende più affetto da parte vostra, ma il vostro animo polemico potrebbe prendere il sopravvento e mettere i puntini sulle “i”. Avete molti dubbi per la testa, alcuni anche riguardo la vostra relazione.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Cari Leone, secondo il guru delle stelle l’amore procede a gonfie vele, Venere insieme alla Luna continuano ad accompagnarvi sulla strada del cuore e vi spingono ad approfondire i sentimenti, soprattutto quelli nati da poco. Qualche problema sul lavoro non fermerà la vostra creatività.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox la giornata di oggi vi vedrà in netto recupero, lasciate da parte la malinconia e cimentatevi in qualcosa che vi piace, coltivate di più un hobby. In amore potrebbe esserci qualche ostacolo da superare, ma non abbiate paura, sarete in due ad affrontare i pericoli.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 21 APRILE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: in amore fate attenzione agli ostacoli, ma se li affronterete con il vostro partner mano nella mano vi peseranno di meno.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

Potrebbero interessarti Oroscopo Branko oggi, martedì 21 aprile 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 21 aprile 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 21 aprile 2020