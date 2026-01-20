Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 20 gennaio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 20 gennaio 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, un periodo di ripartenza graduale. Dopo settimane in cui ti sei sentito sotto pressione, ora il cielo ti chiede di ritrovare fiducia nelle tue scelte. Lavoro: arrivano conferme, ma non immediate. È importante non forzare i tempi e non reagire impulsivamente a chi ti provoca.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 20 gennaio 2026), una fase di ricostruzione solida. Le stelle premiano chi ha resistito, anche in silenzio. Lavoro: possibili cambiamenti strutturali, accordi che maturano lentamente ma portano sicurezza. Amore: chi è in coppia rafforza le basi; chi è solo potrebbe riscoprire una persona del passato.

GEMELLI

Cari Gemelli, periodo di grande movimento mentale. Le idee corrono più veloci delle emozioni. Lavoro: occasioni interessanti, soprattutto se legate alla comunicazione, ai social, ai contatti. Amore: attenzione a non dire troppo o troppo poco. Le parole ora hanno un peso enorme.

CANCRO

Cari Cancro, cielo profondamente emotivo. È il momento di chiudere ferite aperte. Lavoro: riconoscimenti in arrivo, ma devi smettere di sottovalutarti. Amore: grande sensibilità. Le coppie si riavvicinano, i single attraggono legami intensi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 20 gennaio 2026), tempo di riscatto personale. Le stelle ti restituiscono voce e carisma. Lavoro: nuove responsabilità, possibilità di guidare o emergere. Amore: passione in crescita, ma attenzione all’orgoglio.

VERGINE

Cari Vergine, una fase di riordino totale, dentro e fuori. Lavoro: finalmente chiarezza su un progetto che ti ha confuso a lungo. Amore: meno controllo, più spontaneità. È questo che il partner chiede.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 20 GENNAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: una fase di riordino totale, dentro e fuori. Il momento giusto per fare chiarezza.