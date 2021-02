Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 2 febbraio 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 2 febbraio 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, se la coppia è forte e stabile nelle prossime ore non ci saranno problemi. Se invece il discorso è diverso, e cioè ci sono forti tensioni con il partner, bisognerà fare attenzione perché tutto è più difficile. Per quanto riguarda il lavoro, buone novità per coloro che sono fermi da un po’. Il momento di ripartire è vicino.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – 2 febbraio 2021 -, intorno all’11 febbraio potreste arrabbiarvi in amore: cercate di mantenere la calma, soprattutto nei rapporti con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, buona energia, ma mancano i soldi… Cercate di badare un po’ di più alle questioni economiche e non spendere oltre il dovuto.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, per voi si prospettano giornate interessanti per l’amore, alcuni rapporti si possono rafforzare. Chi è single potreste finalmente incontrare l’anima gemella. Capitolo lavoro: buone occasioni in arrivo, Giove sarà favorevole. Cogliete l’attimo valutando però con attenzione pro e contro prima di accettare.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – martedì 2 febbraio 2021 – in questo periodo l’amore è molto importante, più di quanto immaginate. Potreste valutare l’idea di fare un passo in avanti importanti con il partner, come la convivenza o un figlio. Per quanto riguarda il lavoro, mancano i soldi, ma le occasioni buone e giuste ci sono, basta cercarle attentamente…

ACQUARIO

Cari Acquario, Venere sarà nel vostro segno: le relazioni nate da poco potranno andare avanti bene. In generale ottime notizie in amore, anche per le coppie storiche. Per quanto riguarda il lavoro, bisognerà rivedere alcuni rapporti professionali o chiudere alcune situazioni. Preparatevi a dei cambiamenti nei prossimi mesi.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, le storie d’amore nate da poco potranno andare avanti meglio, ma se una relazione si è interrotta in malo modo sarà difficile recuperare subito. Capitolo lavoro: rapporti da rivedere e tante spese da eliminare, altrimenti il portafoglio piange. Tenete a bada il nervosismo.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 2 FEBBRAIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: bene l’amore. Cambiamenti in vista sul fronte lavorativo. Fatevi trovare preparati.

