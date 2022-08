Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 2 agosto 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 2 agosto 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, la giornata di oggi – 2 agosto 2022 – (ma in generale tutta la prima settimana di questo mese) sarà un po’ difficile per via di alcune questioni lavorative. Non perdete fiducia, vi aspettano davvero tante sorprese importanti nelle prossime ore da cogliere e godere.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 2 agosto 2022), avete fatto nuove conoscenze e qualcuna potrebbe essere più interessante di altre. Non perdete l’occasione di lasciarvi andare, magari è il momento giusto! Buttatevi con fiducia e tranquillità. Cosa avete da perdere?

GEMELLI

Cari Gemelli, dopo giornate cariche di stress, è tornata un po’ di tranquillità nella vostra vita. Sono comunque giorni molto impegnati nel campo lavorativo ma avete un’altra luce da non buttare via… Coraggio!

CANCRO

Cari Cancro, in queste ore vi state allontanando da ciò che vi faceva male e questo è sicuramente un bene. Attenzione alle decisioni troppo impulsive dettate dall’orgoglio. Calma. Prendetevi il vostro tempo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 2 agosto 2022), in queste ore avete buone possibilità di incontrare la vostra anima gemella. Se solo smetteste di uscire sempre negli stessi posti… Ascoltate le vostre amicizie, potrebbero avere ragione su tante piccole cose… Usate la testa!

VERGINE

Cari Vergine, la vostra calma è una dote che in tanti vi invidiano, è sicuramente vero. Ma iniziate anche a farvi rispettare, non tutto è sempre dovuto. Alcune cose dovete meritarle!

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 2 AGOSTO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: avete buone possibilità di incontrare la vostra anima gemella.