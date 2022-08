Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 2 agosto 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 2 agosto 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in vista ci sono delle grandi sorprese che potrebbero farvi molto piacere. Prima però, dovrete affrontare alcune situazioni non troppo comode…

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 2 agosto 2022), in queste ore vi sentite molto soli, quasi abbandonati… Provate a vedere le cose da un’altra prospettiva: forse siete solo voi che state ingigantendo le emozioni. Trovate il giusto equilibrio.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete buone idee ma dovete metterle in pratica al più presto. Il tempo scorre e qualcuno potrebbe prendere il vostro posto Fidatevi di voi stessi e iniziate a percorrere la strada che desiderate.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, finalmente un po’ di tranquillità in tutto questo caos che vi circonda da giorni. Non abbiate paura di sbagliare, è sempre meglio provarci nella vita. Per sistemare c’è sempre tempo…

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 2 agosto 2022), ci sono delle situazioni che andrebbero necessariamente risolte al più presto. Sia lavorative sia sentimentali. Provate a focalizzarvi sulle cose che più desiderate e non lasciatevi andare, non lasciate spazio allo sconforto. Non ora.

PESCI

Cari Pesci, in arrivo una buona giornata per chi vuole buttarsi in qualcosa di nuovo e ha voglia di un cambiamento anche importante. Non vi preoccupate, ci saranno tantissime occasioni da sfruttare fino in fondo.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 1 AGOSTO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: buona giornata per chi vuole buttarsi in qualcosa di nuovo.