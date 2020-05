Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 19 maggio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 19 maggio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo Paolo Fox la Luna opposta potrebbe continuare a creare qualche problema, quindi volate basso, concentratevi su quello che vi piace fare di più, coltivate i progetti che vi stanno a cuore. Avvertite un certo pessimismo quest’oggi, non lasciatevi demoralizzare però, reagite.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo il guru delle stelle dovete sfruttare al meglio questo periodo per capire cosa volete dalla vita, cosa potete fare per essere felici, soprattutto in amore. Dovete riacquistare stabilità, chi deve anche curare il benessere dei figli dovrà prendere una pausa. Giove vi aiuta nel lavoro.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete voglia di vivere qualcosa di nuovo, in amore dovete prendere decisioni importanti, in particolare le coppie nate da poco si troveranno già davanti a un bivio. Questo è il momento perfetto per capire se andare avanti o mettere un punto. Il lavoro richiama all’appello, basta ozio.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, quest’oggi accusate molta stanchezza e non tollerate benissimo i ritardi altrui. Rimandate i progetti di coppia all’estate, per il momento cercate di schiarirvi le idee. Nel campo professionale avete molta carne sul fuoco, ma gli imprevisti non mancheranno. Non andate nel panico.

ACQUARIO

Cari Acquario, in amore bisogna parlare chiaro, se c’è qualcosa che non va meglio parlare prima che poi, i fraintendimenti sono più comuni di quel che credete, perciò parlate e chiaritevi. Chi sta accusando problemi nel campo professionale dovrà valutare l’idea di cambiare strada.

PESCI

Cari Pesci, state recuperando terreno in amore, ma avete ancora dubbi, forse troppi, non sarebbe il caso di parlarne con il patner? Non perdetevi nei vostri pensieri, la finzione potrebbe schiacciare la realtà e voi non volete vivere nei vostri film per sempre, concentratevi sui problemi veri e risolveteli.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 19 MAGGIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: volete vivere qualcosa di nuovo, che sia amore o lavoro poco conta, l’importante è cambiare.

