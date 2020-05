Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 19 maggio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 19 maggio 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, secondo Paolo Fox quest’oggi avvertirete parecchia agitazione, saranno giornate difficili, soprattutto perché state accusando una forte insoddisfazione in questo periodo, ma dovete rimanere positivi. Non aggrappatevi ai granelli di polvere, piuttosto valutate bene quello di cui avete bisogno.

TORO

Cari Toro, l’oroscopo di oggi denota una giornata turbolenta, l’amore crea problemi ma molto presto la Luna sarà nel vostro segno e vi aiuterà a mettere ordine nelle faccende di cuore. Fidatevi del vostro istinto, non rimuginate troppo sulle scelte da prendere, soprattutto nel campo professionale.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo del guru delle stelle quella di oggi sarà una giornata perfetta per stupire il vostro partner. Avete bisogno di partire da capo, la vita di coppia ha bisogno di una pagina bianca dove scrivere una storia nuova, meno problematica. Evitate quindi le discussioni e cercate un compromesso che soddisfi entrambe le parti.

CANCRO

Cari Cancro, avvertite una forte agitazione in questo periodo, oggi più che mai, ma dovrete tenerla a bada, soprattutto in campo professionale non è il caso di perdere le staffe. La Luna dissonante in amore potrebbe acuire i problemi che vi portate dietro già da tempo.

LEONE

Cari Leone, secondo Paolo Fox Venere e Mercurio sono favorevoli e vi aiuteranno a processare al meglio le vostre emozioni. State attraversando un periodo difficile, ma potrebbe finalmente arrivare la svolta che stavate aspettando. Cogliete l’occasione senza rimuginare troppo. Occhio alle spese.

VERGINE

Cari Vergine, secondo il guru delle stelle Venere contraria fino ad agosto renderà la vita di coppia un tantino difficile, apritevi di più al dialogo, spiegate cosa c’è che non va, perché non riuscite a lasciare il malessere alle spalle e vedrete che con un po’ di conversazione in più i problemi tenderanno a sfumare. Giove favorevole vi assiste nelle scelte professionali.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 19 MAGGIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: evitate discussioni, quest’oggi si parte con il piede giusto, prenderete decisioni importanti per il futuro.

