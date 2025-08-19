Icona app
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 19 agosto 2025

di Giovanni Macchi
Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 19 agosto 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 19 agosto 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, qualcuno nel corso delle prossime ore di questo 19 agosto potrebbe cercare di provocarvi e di mettervi in difficoltà. State avvertendo il desiderio di vivere la vita con passione e pieno coinvolgimento. Amore? Qualcosa non va per il verso giusto.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 19 agosto 2025), questa bella Luna in aspetto favorevole potrebbe portare soluzioni importanti ai vostri problemi. Molto presto arriveranno anche belle intuzioni da cogliere al volo. Questa Luna vi consentirà anche di rivivere il fascino dell’eccitamento del primo incontro.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, non è facile per voi vivere con serenità a causa dei recenti accadimenti. La Luna opposta vi sta causando qualche problema di troppo. In caso di divergenze in amore, a partire dalla seconda parte della settimana sarà più facile riuscire a riconciliarsi con il partner.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in queste ore di metà agosto siete alla ricerca di nuove compagnie o di nuove iniziative a livello lavorativo. I cambiamenti radicali che cercate non arriveranno da un giorno all’altro. La passione nelle ultime settimane è stata altalenante forse perchè avete accanto una persona che si è dimostrata un po’ fredda.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 19 agosto 2025), state avvertendo la necessità di ottenere delle conferme. Controllate bene se avete qualche debito o qualche pendenza ancora irrisolta dal punto di vista finanziario. Coraggio.

PESCI

Cari Pesci, nel corso delle prossime ore di questo 19 agosto 2025 dovrete affrontare questioni piuttosto complesse. Venere in ottimo aspetto rappresenta per voi sicuramente una bella opportunità per risolvere un problema importante. Nelle prossime ore avrete delle stelle che vi daranno nuove opportunità per recuperare la serenità perduta.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2025
IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 19 AGOSTO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: questa bella Luna in aspetto favorevole potrebbe portare soluzioni importanti ai vostri problemi.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 18-24 AGOSTO 2025
Ricerca