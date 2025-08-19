Icona app
Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 19 agosto 2025

di Giovanni Macchi
Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 19 agosto 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 19 agosto 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, state avvertendo un po’ di agitazione soprattutto se bisogna risolvere un problema importante che vi affligge da tempo. In questo momento dell’anno una parola è poca e due sono troppe… Datevi da fare.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 19 agosto 2025), avvertite una certa serenità anche se sono in corso delle nuove collaborazioni che all’inizio potrebbero un po’ faticare a carburare. Di recente le spese che avete sostenuto sono state davvero eccessive, questo è il momento di tirare i remi in barca.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
GEMELLI

Cari Gemelli, in queste ore di agosto state concentrando la vostra attenzione su un obiettivo ben preciso e avete le idee estremamente chiare. Stanno per arrivare giornate di schiarite a livello amoroso anche perché dal 25 agosto anche Venere tornerà favorevole. Le stelle predicano prudenza e pazienza in queste ore d’estate.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2025
CANCRO

Cari Cancro, nel corso delle prossime ore di questo 19 agosto 2025 dovrete cercare di evitare che i pensieri negativi prendano il sopravvento. Spesso la malinconia si affaccia nella vostra vita ma avete le risorse giuste per venire fuori da questa situazione. La Luna tocca il segno mentre il supporto di Venere e Giove si farà ben presto sentire.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 19 agosto 2025), è spiccata in voi la grande capacità di costruire relazioni solide e nutrienti con le altre persone e ne avrete ancora meno dal 25 agosto quando avrete Venere nel vostro segno zodiacale.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
VERGINE

Cari Vergine, alcune questioni irrisolte potrebbero finire per togliervi il sonno: le stelle vi consigliano di darvi da fare per venire a capo di queste situazioni spinose con un occhio di riguardo anche alla vostra salute.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 19 AGOSTO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: è spiccata in voi la grande capacità di costruire relazioni solide.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 18-24 AGOSTO 2025
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
