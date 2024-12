Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 17 dicembre 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 17 dicembre 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, per chi è solo da tempo potrebbero prospettarsi degli incontri interessanti… Per quanto riguarda il lavoro, questo è il momento giusto di fare una scelta importante. Potete avviare nuovi progetti e lanciarvi in avventure mai provate prima d’ora. Insomma, date il massimo. Non rimarrete delusi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 17 dicembre 2024), è un periodo non facile per voi, state attenti, dovete aspettare ancora qualche giorno prima che torni il sereno in amore. Qualche difficoltà anche in campo lavorativo. Prendete tempo!

SAGITTARIO

Cari Sagittario, le relazioni che nascono in questi giorni potrebbero essere quelle giuste, non sottovalutatele. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di allontanare le cose che non vanno per tornare a vivere serenamente la vostra vita professionale. Rimboccatevi le maniche e non rimarrete delusi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, non cercate di trasformare una relazione occasionale in qualcosa di diverso, accettatela per quello che è. Per quanto riguarda il lavoro, accettate l’aiuto di chi avete accanto, potrebbe darvi una grossa mano nel risolvere una situazione problematica. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 17 dicembre 2024), attenzione: potreste avere anche oggi qualche situazione incresciosa con la quale fare i conti in amore. Avete qualche argomento difficile da affrontare? Fatelo subito, non perdete tempo. Tutto andrà per il verso giusto, basta volerlo.

PESCI

Cari Pesci, sfruttate il momento e affrontate un problema che vi preoccupa in famiglia. Per quanto riguarda il lavoro, ci sono buone prospettive, buttatevi nelle nuove avventure. Può essere il momento giusto per vivere esperienze mai provate prima d’ora. Saprete ottenere grandi cose.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 17 DICEMBRE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: le relazioni che nascono in questi giorni potrebbero essere quelle giuste. Magari troverete finalmente l’anima gemella.