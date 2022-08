Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 16 agosto 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 16 agosto 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la Luna è dalla vostra parte per questo è meglio non rimandare nulla, soprattutto se ci sono questioni in amore da risolvere. Per quanto riguarda il lavoro, non siete pienamente soddisfatti, potreste anche aver interrotto delle collaborazioni importanti. Forse è il caso di rimboccarsi le maniche.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 16 agosto 2022), non dovete perdere di vista i vostri obiettivi, lasciatevi andare alle emozioni. Per quanto riguarda il lavoro, c’è chi ha ricevuto un premio e chi invece ha intenzione di cambiare qualcosa. Meditate.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, buone notizie in amore con la Luna che nelle prossime ore sarà nel vostro segno: favoriti gli incontri, saranno emozionanti. Lavoro? In arrivo delle novità: c’è chi potrebbe, addirittura, cambiare mansione. Nel caso, fatelo sempre in meglio e non in peggio, non dovete accontentarvi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la Luna sarà nel vostro segno e in amore arriveranno belle sorprese. Per quanto riguarda il lavoro, la giornata si prospetta favorevole e chi ha avanzato delle richieste sarà accontentato! Approfittatene. Certe occasioni e certi treni non passano due volte, poi potreste pentirvene.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 16 agosto 2022), la Luna è dalla vostra parte e in amore porterà delle sorprese. I single avranno un’occasione importante, bisogna approfittarne. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di andare avanti perché state vivendo un cambiamento radicale.

PESCI

Cari Pesci, Venere non è contraria e in amore è arrivato il momento di chiarirsi, di lasciarsi alle spalle il disagio. Per quanto riguarda il lavoro, le spese sono superiori alle entrate: occorre fare attenzione. Siate cauti! Risparmiate e limitate le uscite all’essenziale, il portafogli piange.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 16 AGOSTO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: bene l’amore, favoriti gli incontri. Novità nel lavoro. Che volete di più?