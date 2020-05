Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 12 maggio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 12 maggio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, l’oroscopo di Paolo Fox oggi vi vede molto determinati ad esprimere la vostra opinione, soprattutto sul lavoro. Avete di fronte a voi delle chance per cambiare direzione, non fatevele sfuggire.

SCORPIONE

Cari Scorpione, la giornata peggiorerà verso il pomeriggio, con qualche problema che sorgerà e rallenterà il vostro lavoro. In amore avete bisogno di novità, ma ancora non siete pronti per accoglierle al 100 per cento. Risparmiate.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, non è un buon momento per l’amore, le coppie storiche stanno affrontando un periodo di crisi con tante discussioni. Se la vita vi mette di fronte ad una scelta importante, cercate di temporeggiare per sentirvi più sicuri della direzione che volete prendere.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, cercate di vedere il bicchiere mezzo pieno, visto che siete colti da un momento di negatività. Non c’è nessuna catastrofe intorno a voi, siete solo entrati in un mood di tristezza che riuscirete a lasciarvi presto alle spalle.

ACQUARIO

Cari Acquario, è un bel momento per l’amore e i sentimenti, con alcune scelte importanti che potranno essere prese nel corso dei prossimi giorni. Sul lavoro vi state impegnando moltissimo e riuscirete a veder riconosciuti tutti i vostri sforzi.

PESCI

Cari Pesci, secondo Palo Fox oggi sarete innervositi da qualche ritardo sul lavoro, soprattutto se riguarda un vostro progetto personale e a cui tenete molto. Dovete, però, imparare a reagire meglio alle difficoltà: non sconfortatevi troppo presto, ma mostrate tenacia e audacia.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 12 MAGGIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: avete di fronte a voi delle chance per cambiare direzione, non fatevele sfuggire.

