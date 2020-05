Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 12 maggio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 12 maggio 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, secondo Paolo Fox venite da giornate davvero difficili a livello sentimentale e di coppia. Adesso però è arrivato finalmente il momento di recuperare e ritrovare la serenità perduta. Ottimi i rapporti con gli altri, anche per quanto riguarda le amicizie. Cercate di non allontanarvi dagli altri, per timore di dover affrontare situazioni spiacevoli.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox i problemi e le preoccupazioni non mancano, anche perché avete Marte contrario. Presto però questo pianeta non sarà più in opposizione e quindi ritroverete il sorriso. In amore evitate le liti, d’altronde avete Venere favorevole. Sul futuro i dubbi di un tempo si stanno per dissipare.

GEMELLI

Cari Gemelli, in amore recuperate dopo un periodo davvero complesso. Eppure ancora non tutto è al suo posto: Marte infatti vi provoca più di qualche agitazione, ma voi cercate di mantenere la calma e vivere emozioni sincere. I dubbi permangono sul fronte lavorativo.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox nonostante la settimana sia appena cominciata, voi in questi giorni avete accumulato molto stress e adesso siete un po’ fuori fase. Cercate allora di evitare problemi e stress eccessivo. Le discussioni potrebbero non mancare, ma voi mantenete la calma. D’altronde avete tanta energia e voglia di fare.

LEONE

Cari Leone, la mattinata inizierà sotto i migliori auspici per il vostro segno, mentre nel corso del pomeriggio potrebbe esserci qualche tensione. Problemi soprattutto sul lavoro, a causa di Marte in opposizione. Non fatevi prendere troppo dall’ansia, andrà tutto bene.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi è il momento di fare chiarezza sui vostri sentimenti. Non potete portare avanti due storie contemporaneamente, per cui cercate di capire su quale cavallo puntare. Sul lavoro potrebbero esserci ritardi che vi faranno venire un po’ di ansia.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 12 MAGGIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: recuperate dopo un periodo davvero difficile.

