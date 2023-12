Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 12 dicembre 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 12 dicembre 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la giornata scorrerà liscia come l’olio, mentre tra giovedì e venerdì potrebbero sorgere delle dispute in famiglia. Le stelle vi consigliano di mantenere un basso profilo evitando inutili tensioni sia nel lavoro sia in amore, in attesa di un 2024 che sarà sicuramente più interessante.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 12 dicembre 2023), questa è una fase piuttosto critica anche perché le spese sono troppe e sono nate di recente molte tensioni in amore e in famiglia. Possibili tensioni legate a questioni legali ancora irrisolte che stanno turbando il vostro sonno.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, le prossime saranno giornate di riflessione. Cercate di tenere a freno i vostri istinti, altrimenti rischierete di entrare in collisione con il partner. Soprattutto se avrete a che fare con persone del Toro, dello Scorpione o dell’Acquario, potrebbero nascere forti tensioni o incomprensioni. Non prendetevela se le cose non vanno secondo i piani.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, con Venere, Mercurio e Giove in aspetto positivo, molti di voi stanno già progettando un 2024 che si preannuncia ricco di belle soddisfazioni. Qualcuno avrà il desiderio di trasferirsi per avere maggiori opportunità di successo a livello professionale. Non prendetevela se qualcosa non va come vorreste.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 12 dicembre 2023), questo mese dovrà scorrere via velocemente. In questo momento avete solo la necessità di fare le cose con calma, senza discutere troppo con quelle persone che vi trasmettono solo tensione e negatività.

PESCI

Cari Pesci, in questo momento siete piuttosto intolleranti nei confronti di quelle persone che non hanno lo stesso vostro modo di vedere le cose. Vi capiterà di discutere frequentemente con persone che hanno idee differenti dalle vostre.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 12 DICEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: con Venere, Mercurio e Giove in aspetto positivo, molti di voi stanno già progettando un 2024 che si preannuncia ricco di belle soddisfazioni.