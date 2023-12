Oroscopo Paolo Fox della settimana 11-17 dicembre 2023

Qual è il mio oroscopo della settimana (dall’11 al 17 dicembre 2023) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dall’11 al 17 dicembre 2023 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, per voi si sta aprendo una settimana bellissima con delle giornate fortunatisisme soprattutto ad inizio settimana. La giornata migliore sarà proprio quella di lunedì: approfittatene dunque per dedicarvi all’amore e al lavoro.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, le prossime giornate non saranno proprio fantastiche… Vivrete i prossimi sette giorni quasi in uno stato di apatia. Durante tutta la settimana quindi fate attenzione ai rapporti con gli altri evitando di farli spegnere. Un po’ di pazienza sul lavoro.

GEMELLI

Cari Gemelli, sarà una settimana abbastanza pesante per voi, ma non demoralizzatevi. Cercate comunque di pensare in positivo e, per rilassarvi un po’, orfanizzate una serata romantica con il vostro partner.

CANCRO

Cari Cancro, la settimana per voi sarà divisa in due parti: una iniziale molto buona mentre una seconda parte un po’ sottotono. La causa sono i pianeti dissonanti che compariranno proprio nel vostro segno a cavallo del prossimo weekend.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (11-17 dicembre 2023), la vostra settimana partirà in maniera spettacolare a cui seguiranno però delle giornate negative. Le giornate più difficili saranno quelle di inizio settimana a cui seguirà un fine settimana davvero al top.

VERGINE

Cari Vergine, la settimana che sta per iniziare sarà caratterizzata per voi da grandissime soddisfazioni sia sul lavoro sia per quanto riguarda l’amore. La settimana sarà dunque interamente positiva esclusa solo quella di lunedì in cui potreste sentirvi un po’ stanchi.

BILANCIA

Cari Bilancia, vi attendono giornate molto interessanti per molti aspetti. Due le giornate più sottotono, quelle di inizo settimana mentre da giovedì la Luna entrerà nel vostro segno facendovi vivere anche uno splendido weekend.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, vivrete giornate all’insegna della tranquillità e del relax. Molto buona la prima parte della settimana mentre un po’ più sottotono la seconda. Segnaliamo inoltre l’entrata della Luna nel vostro segno sabato. Dedicatevi di più all’amore.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, vi attende una settimana abbastanza piatta con le Stelle buone nella prima fase a cui seguiranno delle giornate non proprio al top. Le cose peggioreranno ulteriormente a partire dal prossimo venerdì. Coraggio!

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in arrivo una settimana quasi tutta buona ad eccezione della sola partenza. I seguenti sei giorni saranno invece top: il tutto culmierà con la giornata di domenica che sarà veramente splendida.

ACQUARIO

Cari Acquario, è in arrivo per voi una settimana molto gradevole e fortunata. Non ci sarà un giorno in cui sarete sfortunati. Da venerdì gli astri saranno super favoriti e Venere entrerà nel vostro segno dandovi una grande carica d’amore.

PESCI

Cari Pesci, quella che sta per iniziare sarà per voi molto positiva. Si inizierà con giorni molto buoni a cui seguirà invece un fine settimana sottotono.

Leggi anche: 1. Tutti gli oroscopi di Paolo Fox; 2. Le affinità di coppia per tutti i segni zodiacali; 3. La tabella per calcolare l’ascendente