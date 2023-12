Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 12 dicembre 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 12 dicembre 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, in questo periodo potrebbe capitarvi di rivedere con piacere una persona proveniente dal passato. Questo è un periodo contrassegnato da una buona condizione di forma ma anche da tanta fortuna. Siete un po’ troppo presi dal lavoro e questo vi rende un po’ stanchi e stressati, ma alla lunga sarete ripagati dai risultati.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 12 dicembre 2023), giornata piena di impegni, dovrete fare molta attenzione a non affaticarvi troppo. Ultimamente siete stati un po’ troppo nervosi forse perchè sono sorti dei problemi con colleghi o superiori. Con Venere in opposizione anche in amore potrebbero sorgere dei conflitti con il partner o con familiari.

GEMELLI

Cari Gemelli, ci sono stati degli scontri in questi giorni con persone che non sono state propriamente leali con voi. Spesso vi sta capitando di avere a che fare con persone oppositive che stanno complicando i vostri piani. Bisogna accettare questo periodo un po’ critico con meno tensioni.

CANCRO

Cari Cancro, dovreste concentrarvi solo sul lavoro, cercando di gestire ciò che avete senza correre inutili rischi. Sono assolutamente da sconsigliare investimenti azzardati e spese inutili. Se una storia non vi intriga più o non vi dà alcuna emozione, sarebbe meglio troncarla per il bene di tutti.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 12 dicembre 2023), ci sono tutte le condizioni per risolvere alcune questioni in sospeso che vi hanno tediato per lungo tempo. In amore servirà un po’ di pazienza soprattutto se ultimamente sono nate delle tensioni o degli scontri con il partner.

VERGINE

Cari Vergine, con la Luna di traverso e Marte in opposizione la giornata non potrà che essere agitata e nervosa. Non è questo il momento di introdurre dei cambiamenti soprattutto a livello lavorativo. Alcune iniziative che prenderete senza alcuna autorizzazione potrebbero essere fonte di scontro con colleghi o superiori.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 12 DICEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: ci sono tutte le condizioni per risolvere alcune questioni in sospeso che vi hanno tediato per lungo tempo.