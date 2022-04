Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 12 aprile 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 12 aprile 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, la giornata di oggi – martedì 12 aprile 2022 – sarà molto positiva dal punto di vista emotivo. Potete fare grandi conquiste e trovare il prima possibile l’anima gemella. Datevi da fare e non nascondetevi dietro a un dito. Previste buone occasioni sul lavoro, specie per i liberi professionisti. Datevi da fare.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 12 aprile 2022), questo non è un periodo d’oro per l’amore, per cui se siete single difficilmente troverete l’anima gemella. Non scoraggiatevi. Per quanto riguarda il lavoro, le cose vanno per il verso giusto, potete fare bei passi in avanti.

GEMELLI

Cari Gemelli, approfittate di questo inizio settimana per curare i rapporti di lunga data, quelle amicizie che ci sono da sempre e in generale la famiglia e tutte le persone care. Per quanto riguarda il lavoro, c’è qualche incertezza, ma sparirà già dalla prossima settimana. Non temete. Abbiate pazienza.

CANCRO

Cari Cancro, quella di oggi – martedì 12 aprile 2022 – si preannuncia una giornata sottotono, siete un po’ di umore cupo e negativo. Non tutto sta andando come vorreste. Rimandate ai prossimi giorni le decisioni più delicate. Per quanto riguarda il lavoro, in arrivo interessanti proposte, potete dare una svolta alla vostra carriera.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 12 aprile 2022), amori nati da poco possono trasformarsi in qualcosa di speciale. Abbandonate vecchi fantasmi e pensieri negativi e guardate al futuro con entusiasmo. Per quanto riguarda il lavoro, tornate in primo piano dopo un periodo negativo.

VERGINE

Cari Vergine, venite da giornate complicate, ma presto troverete risposta ai vostri dubbi. Tornerà il buon umore sia dal punto di vista sentimentale sia emotivo. Rimboccatevi le maniche e vedrete che tutto andrà per il verso giusto. Lavoro? Venite da un periodo di bei successi, non disperdeteli.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 12 APRILE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: in amore potete fare nuovi incontri, sul lavoro potete risalire la china. Coraggio!