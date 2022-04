Oroscopo Paolo Fox della settimana 11-17 aprile 2022

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 11 al 17 aprile 2022) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 11 al 17 aprile 2022 trovate online.

ARIETE

Cari Ariete, secondo l’astrologo vi aspetta una settimana da cinque stelle su cinque. Venere presto sarà nel segno e porterà con sé grandi novità in amore, dovrete avere solo un po’ di pazienza. Chi è single potrà fare nuovi incontri. Sul lavoro qualcosa sta cambiando e ora può arrivare una bella notizia. Abbandonate tutto ciò che non vi piace più.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, tre stelle. In amore possono esserci belle novità grazie a Venere che è finalmente dalla vostra parte. Lasciatevi andare di più e vedrete che le cose miglioreranno. Chi è single potrebbe fare ottimi incontri, potreste innamorarvi di una persona che fino a poco tempo fa neanche guardavate.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo settimanale, tre stelle. In amore non c’è chiarezza, forse ci sono stati troppi litigi e discussioni e ora qualcosa non sta andando come avreste voluto. Vi fidate sempre meno del vostro partner e questo è un peccato. Le storie nate in questo periodo sono difficili da gestire, c’è troppa diffidenza. Sul lavoro possibili nuovi accordi, ma attenzione soprattutto alla giornata di mercoledì.

CANCRO

Cari Cancro, quattro stelle anche per voi. Bene l’amore, se siete single potete conquistare presto l’anima gemella. Lasciatevi andare e vivete nuove emozioni. Le stelle vi favoriscono. Per le coppie di lunga data è possibile riaccendere la passione, che ultimamente è un po’ scemata, soprattutto per le coppie storiche. Sul lavoro nuove opportunità da cogliere al volo: anche se qualche occasione viene sprecata, non buttatevi giù.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (11-17 aprile 2022), tre stelle. Questo per l’amore non è stato un periodo favorevole, per cui l’invito è alla prudenza. La Luna è nel segno, per cui potreste vivere belle emozioni, ma non è facile lasciarsi andare. Le cose miglioreranno a maggio. Sul lavoro avete speso eccessivamente e ora il piatto piange.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo settimanale, quattro stelle. In amore avete ritrovato passione ed erotismo, soprattutto per le coppie di lunga data. In questo periodo avete pochi stimoli e voglia di fare bene. Forse dovreste chiarire problemi di lungo corso prima di andare avanti. Sul lavoro la metà della settimana è quella giusta per trovare accordi. Arriveranno belle opportunità.

BILANCIA

Cari Bilancia, cinque stelle. Settimana da incorniciare per il vostro segno, approfittatene. La Luna sarà dalla vostra parte e vi permetterà di togliervi belle soddisfazioni. In amore chi è single da tempo potrebbe vivere nuove emozioni o avere un inaspettato ritorno di fiamma.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, tre stelle. In amore possono esserci grandi novità, favoriti gli incontri grazie a Venere e Giove dalla vostra parte. I dubbi però non mancano, forse c’è stata qualche discussione e ora siete combattuti. Sul lavoro forse avete speso troppo, cercate di rimpinguare le finanze.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, tre stelle. Non sopportate le persone assillanti e che provano a mettervi il bastone fra le ruote o a dirvi cosa dovete fare e come. Date più spazio al lavoro, che ultimamente avete messo in un angolo. Cercate di concentrarvi maggiormente. Sul lavoro a maggio arriveranno grandi novità, abbiate un po’ di pazienza ma pianificate tutto per tempo perché presto arriveranno belle notizie.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, cinque stelle. In amore avete un grande fascino, approfittatene per costruire qualcosa di speciale con il partner. La parte centrale della settimana sarà molto promettente e potrete ottenere qualcosa di speciale. La passione non manca, trascorrerete momenti intensi sotto le coperte. Sul lavoro questo cielo promette grandi cose.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, cinque stelle. In amore nell’ultimo periodo avete vissuto grandi emozioni, siete attratti da una persona, perché non dichiararvi? Non avete nulla da perdere. Venere non è più dalla vostra parte, per cui mantenete la calma. Sul lavoro potrebbe presto arrivare un pagamento o una chiamata che attendevate da tempo.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo settimanale, quattro stelle. Venere è vostra parte e in amore tante cose stanno cambiando. Continuate così e vedrete che le cose miglioreranno presto, abbiate più fiducia in voi stessi e nei sentimenti. Nel weekend potrebbe arrivare un incontro speciale. Sul lavoro, stanno per arrivare belle novità: attenzione solo alle giornate di mercoledì e giovedì. Evitate tensioni e discussioni.

