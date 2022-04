Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 12 aprile 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 12 aprile 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, durante la giornata di oggi, 12 aprile, siete un po’ malinconici e sottotono. Forse avete accumulato una certa stanchezza e ora il fisico ne risente. Non avete proprio voglia di fare nulla e non potete strafare. Limitatevi all’essenziale. Quello che può essere rimandato per tempi migliori, rimandatelo. Anche sul lavoro.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 12 aprile 2022), una persona molto cara e vicina vi farà delle rivelazioni inaspettate. Circondatevi di chi vi ama davvero e vi stima. Costruirete qualcosa di speciale con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, parlate poco e agite al massimo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in amore la buona sorte vi accompagna e questa è già un’ottima cosa per voi. Ma attenzione: sta sempre a voi dare il massimo e meritare il favore delle stelle. Se siete single, potete lanciarvi in nuove conoscenze senza timore o freni. Per quanto riguarda il lavoro, potete conquistare importanti traguardi, magari grazie all’aiuto di preziosi contatti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, una giornata negativa ogni tanto ci può stare, e questa è una di quelle. Ma niente panico, il vento girerà presto. Per quanto riguarda il lavoro, la settimana promette bene e ci saranno ottime novità sotto ogni punto di vista. Dimostrate a tutti quanto valete e quali sono le vostre capacità. Saprete togliervi belle soddisfazioni.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 12 aprile 2022), in amore c’è un po’ di maretta e di turbolenza in queste ore di aprile. Forse vorreste stare soli per un po’, d’altronde non è necessario essere sempre fidanzati. Rimboccatevi le maniche e vedrete che tutto si aggiusterà e volgerà per il meglio.

PESCI

Cari Pesci, oggi – 12 aprile 2022 – siete espansivi e frizzanti come non mai, emanate entusiasmo ed energia da tutti i pori. Potete fare grandi conquiste anche in amore. Per quanto riguarda il lavoro, migliorerà nelle prossime settimane, la vostra carriera può spiccare il volo.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 12 APRILE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: grandi conquiste in vista. Ottime notizie anche dal mondo del lavoro.