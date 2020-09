Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 1 settembre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 1 settembre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, avete le stelle dalla vostra parte, per cui preparatevi a vivere un martedì sereno e positivo.Questo mese di settembre, infatti, potrà portare a vivere belle emozioni. Sul lavoro se ci sono problemi da risolvere, è arrivato il momento di parlare chiaro e provare a ottenere ciò che desiderate. Sul versante economico invece è meglio non fare azzardi. Ultimamente avete speso troppo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo il guru delle stelle questa sarà una giornata in cui potrete togliervi qualche sassolino dalla scarpa e dire anche cose scomode. D’altronde avete la Luna favorevole. Sul lavoro invece – secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (1 settembre 2020) – c’è un po’ di agitazione, alcuni problemi possono ripresentarsi. Cercate di parlare e chiarire eventuali malintesi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, probabile che in questi giorni un sentimento debba essere recuperato: se avete dei dubbi nei confronti del partner, parlatevi e provate a chiarirvi. Sul lavoro invece ci sono molte cose da fare, attenzione ai cambiamenti poco ragionati che possono portare più danni che benefici. Prima di accettare nuove proposte, valutate pro e contro.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox in questi giorni dovete risolvere diverse problematiche sul fronte lavorativo, che hanno tolto spazio e serenità all’amore. Cercate di non riversare il vostro stress sul partner. Sembra che tutto sia in stallo: è arrivato il momento di fare qualcosa di nuovo. Avete un po’ paura delle novità, ma dovete prendervi anche qualche rischio di tanto in tanto.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo Paolo Fox questa sarà una giornata piuttosto sottotono e all’insegna dell’agitazione, a causa di Venere contraria. Attenzione quindi a non discutere inutilmente con il partner. Sul lavoro sembra che adesso voi siate maggiormente concentrati sulle cose che vi interessano piuttosto che sulla vostra crescita. Non cullatevi troppo.

PESCI

Cari Pesci, quella di oggi secondo l’oroscopo di Paolo Fox sarà una giornata molto positiva in amore soprattutto per chi è single. Potreste infatti fare un incontro speciale con una persona a cui sono molto interessati, attenzione però a giocarvi bene le vostre chances e non andare nel pallone. Sul lavoro la fatica c’è ma si cominciano ad intravedere novità succulenti.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: avete un cielo favorevole, preludio di belle emozioni che potrebbero nascere durante il mese di settembre… Approfittatene.

