Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 1 settembre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 1 settembre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, questa giornata sarà per voi come un nuovo inizio: dopo le tensioni vissute ad agosto, a settembre ritroverete serenità e pace. Le vacanze sono ormai finite, per cui approfittatene per portare avanti i vostri progetti sul lavoro. Presto ci saranno infatti belle occasioni. Insomma, siate positivi, il peggio è alle spalle.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi per voi sarà una giornata nella quale potrete finalmente superare le difficoltà in amore che vi hanno segnato nell’ultimo periodo. Sul lavoro la vostra buona volontà e l’entusiasmo che ci mettete nel fare le cose sono supportate dalla positiva influenza di Saturno e Giove.

GEMELLI

Cari Gemelli, si prevede per voi una giornata molto positiva in amore: se avete una persona nel cuore cercate di frequentarla il più possibile in questo periodo, il rapporto potrà consolidarsi come non mai. Sul lavoro Venere e Marte favorevoli portano novità importanti da cogliere al volo. Può essere il momento di testare nuove opportunità di carriera.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi vivrete una giornata un po’ sottotono dal punto di vista sentimentale, soprattutto per le coppie che stanno insieme da tempo e che potranno incorrere in qualche piccolo litigi. Cercate di mantenere la calma. Bene invece le storie nate da poco, come un amore estivo che potrà trasformarsi in qualcosa di forte.

LEONE

Cari Leone, giornata da prendere con le pinze perché potrebbero esserci parecchie difficoltà da affrontare, soprattutto al mattino. Preparatevi a piccoli malintesi o situazioni, esterne alla coppia, che creano tensione. Se pensate che la vostra relazione sia ormai giunta al capolinea, abbiate il coraggio di voltare pagina e concentratevi sul lavoro.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox quest’oggi sono favoriti i nuovi incontri per chi è single e in cerca dell’anima gemella. Fino a sabato 5, Mercurio è nel vostro segno! Approfittatene. Sul lavoro potranno presto presentarsi nuove occasioni. Avete una marcia in più e tanta voglia di far bene: i vostri colleghi e superiori lo noteranno.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 1 SETTEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: fino a metà settimana sono favoriti nuovi incontri. Lavoro? Avete una marcia in più, avanti così!

