Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 9 dicembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tantissimi italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 9 dicembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, dopo una serie di giornate negative soprattutto sul lavoro arriva l’amore a tirarvi su di morale e a farvi riprende un po’ di buonumore. Avete visto un ritorno di passione con il partner, mentre se siete single potrebbe esserci un ritorno di fiamma con qualche ex. Attenzione però, in entrambi i casi non sottovalutate alcuni problemi rimasti da risolvere.

TORO

Oggi, lunedì 9 dicembre, sarà una buona giornata per quanto riguarda il lavoro: riuscirete a portare a termine una serie di cose e ne sarete soddisfatti. Luna, Giove, Venere e Saturno sono dalla vostra parte e favoriscono le vostre iniziative professionali. Alla fine del mese ci sarà parecchia stanchezza.

GEMELLI

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, cari Gemelli, se riuscirete ad assere ottimisti potreste andare in contro a qualche bel regalo di Natale a livello sentimentale. Dopo un periodo decisamente negativo in amore, infatti, le cose sembrano essere tornate al loro posto. Ritrovate il sorriso e l’ottimismo di credere nella stabilità di un rapporto.

CANCRO

Cancro, potete cominciare a sistemare alcune questioni importanti e urgenti della vostra vita e potete farlo con una benedizione diversa delle stelle rispetto a una settimana fa. Anche se questo lunedì vi vede un po’ sottotono, forse per via di qualche contrasto avuto con qualcuno a cui tenete, vedrete delle giornate positive.

LEONE

Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, oggi la giornata sarà molto positiva, soprattutto per quanto riguarda l’amore. Avrete la possibilità di vivere delle bellissime emozioni, per cui fate attenzione a non sottavalutare chi in questi giorni, a partire da oggi, incrocerà la vostra strada: potrebbe essere l’anima gemella.

VERGINE

Cari Vergine, qualcuno vi spronerà a dire come la pensate su qualcosa e il consiglio è quello di non tirarsi indietro ma spiegare, parola dopo parola, con calma, il vostro punto di vista. Sfruttate questo lunedì per farlo, perché da martedì in poi sarà decisamente più complicato. Tirare fuori il sassolino dalla scarpa sarà molto liberatorio.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 9 DICEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: potete cominciare a sistemare alcune questioni importanti e urgenti della vostra vita e potete farlo con una benedizione diversa delle stelle rispetto a una settimana fa.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI