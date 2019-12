Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 9 dicembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Anche oggi Paolo Fox, il numero uno degli astrologi, ha annunciato le previsioni del suo oroscopo, il più seguito e apprezzato in Italia. Le sue previsioni sono infatti considerate le più credibili e per questo quotidianamente sono molti gli italiani che cercano l’oroscopo di Fox con le previsioni complete per il proprio segno.

Cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 9 dicembre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, non ce la fate più, avete bisogno di essere più apprezzati a lavoro perché state facendo moltissimi sforzi che puntualmente non vi vengono riconosciuti. Questo vi porta a essere particolarmente intolleranti nei confronti delle persone del vostro ambiente professionale, il che genere ulteriore nervosismo. Cercate di trovare, finché la situazione non migliora, uno sfogo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, dovete cercare di essere più ottimisti e meno negativi. Le cose, nonostante in questo lunedì vivrete qualche contrattempo, non vanno male, ma hanno bisogno anche del vostro entusiasmo per funzionare bene. È il vostro punto di vista che dovete cambiare e vedrete che andrà tutto molto meglio. Attenzione alle spese.

SAGITTARIO

Secondo Paolo Fox la giornata sarà particolarmente faticosa e impegnativa e non riuscirete a vederne la fine. La voglia sarà quella di scappare lontano o ficcare la testa sotto il cuscino, ma voi dovete resistere. Avete delle belle soddisfazioni da andarvi a prendere, quindi non mollate!

CAPRICORNO

Capricorno, la giornata è tutta da sfruttare per fare qualcosa che vi piace o parlare con qualcuno con cui avete avuto dei contrasti. Oppure con qualcuno che avete intenzione di conquistare: insomma, qualsiasi sia la vostra iniziativa intraprendetela oggi che siete baciati dalla fortuna delle stelle.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi avrete i nervi a fior di pelle, ma per fortuna la calma tornerà in un batter d’occhio. Qualche ritardo sulla tabella di marcia vi farà stare in tensione e carichi di stress, ma con un po’ di pazienza si risolverà tutto.

PESCI

Cari amici dei Pesci, oggi la giornata è all’insegna del recupero, soprattutto dell’entusiasmo, che avevate un po’ perso ultimamente. Con il giusto atteggiamento riuscirete a vedere molto più vicini alcuni obiettivi a cui tenete e questo vi darà la forza per compiere i giusti sforzi al fine di raggiungerli.

