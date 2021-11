Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 8 novembre 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 8 novembre 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la Luna avrà la sua influenza positiva e le cose cambieranno in meglio per il vostro segno. Se siete single, avete tanta voglia di amare e di fare bene. Presto tante sensazioni positive in arrivo. A livello lavorativo potreste ricevere interessanti proposte: valutate bene pro e contro.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 8 novembre 2021), presto potrebbero esserci enormi novità nelle vostre vite. Attenzione perché in amore la situazione questa mattina sarà un po’ complicata. Già dal pomeriggio le cose migliorano. Sul lavoro, non fate passi frettolosi dal punto di vista finanziario! Evitate investimenti rischiosi, non è il periodo adatto.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la prima parte della giornata di oggi – lunedì 8 novembre 2021 – sarà molto positiva sul fronte sentimentale. Attenzione perché nel pomeriggio potrebbero esserci discussioni e tensioni. Sul lavoro, dal 21 dicembre molte cose cambieranno. Abbiate ancora un po’ di pazienza, poi finalmente arriveranno le certezze che stavate attendendo. I frutti del vostro impegno saranno presto visibili.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, se ci sono state delle tensioni, questo può non essere il momento giusto per rivangare il passato e creare ulteriori discussioni. Cercate di mantenere la calma e provate a chiarirvi. Sul lavoro, non alimentare inutili polemiche con colleghi e superiori, anche se a volte è difficile tenere a freno la lingua.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 8 novembre 2021), se dovete affrontare discorsi importanti, questo può essere il momento giusto per darvi da fare. In ogni caso meglio attendere il pomeriggio o la giornata del 12. Sul lavoro, avete le idee più chiare e tutto sembra essere molto più favorevole: portate avanti i vostri progetti.

PESCI

Cari Pesci, le coppie che hanno discusso ora possono recuperare, è più facile prendere iniziativa. Ritrovate la serenità perduta. Sul lavoro tensioni nel pomeriggio, mantenete la calma. Se avete degli impegni da completare, meglio farlo al mattino.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 8 NOVEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario. Giornata molto positiva, sia sul fronte sentimentale che lavorativo.