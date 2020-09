Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 7 settembre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 7 settembre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, oggi – 7 settembre 2020 – in amore, se avete dei dubbi importanti, sarà il caso di tergiversare, di prendere tempo. Sul lavoro potreste vivere qualche imprevisto: cercate di non essere iperattivi, calma e gesso.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 7 settembre 2020), il mese in corso potrebbe mettere alla prova molte coppie. Qualcosa in amore non andrà come dovrebbe, forse c’è qualche contrasto da risolvere. Sul lavoro questa parte del mese si preannuncia interessante: avete tutte le carte in regola per iniziare un nuovo affascinante progetto.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, se siete single oggi dovrete cercare di essere un po’ più disponibili e pronti a nuove conoscenze. Le storie nate da poco devono rafforzarsi. Sul lavoro non dovete stancarvi troppo e dovete dedicarvi alle attività che realmente vi piacciono.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la Luna oggi – 7 settembre – sarà favorevole e per l’amore sarà una giornata in cui potreste recuperare terreno. Sul lavoro dovete riflettere: avete tanti progetti vincenti in mente, ma bisogna pensarci bene.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì), la Luna è dissonante e in amore dovrete cercare di vivere con più serenità quello che vi capiterà nelle prossime ore. Per quanto riguarda il lavoro siete stanchi di fare sempre le stesse cose, ma cambiare non sarà così semplice…

PESCI

Cari Pesci, la Luna è nel vostro segno: favorite le nuove relazioni amorose. Sul lavoro avete tante responsabilità e questo vi provoca stress e ansia. Ma è anche vero che state ottenendo ottimi risultati quindi mantenete la calma.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 7 SETTEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: la Luna vi aiuterà e non poco a recuperare il terreno perso in amore. Avanti così!

