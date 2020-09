Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 7 settembre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 7 settembre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, quella di oggi (7 settembre 2020) sarà una giornata importante in amore: avete alcune questioni rimaste in sospeso da risolvere. Per quanto riguarda il lavoro, il 2020 non sembra essere un anno per i grandi guadagni. Verso la fine dell’anno ci potrebbe essere una svolta importante.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 7 settembre 2020), la Luna è nel vostro segno, ma potreste vivere alcuni momenti di nervosismo e tensione. In amore sembrate molto determinati. Buone notizie sul lavoro per chi ha vissuto un periodo di stop. Ci saranno nuove opportunità, ma bisognerà anche fare una scelta importante entro novembre.

GEMELLI

Cari Gemelli, oggi (7 settembre) potrete finalmente lasciarvi andare: in amore in questi giorni potreste vivere qualcosa di fantastico, qualcosa che potrebbe farvi sognare. Per quanto riguarda il lavoro, le attività indipendenti sono in fase di miglioramento.

CANCRO

Cari Cancro, la Luna è nel vostro segno, ma oggi – 7 settembre – Mercurio inizierà un transito non piacevole. E anche sul fronte lavoro, con Mercurio dissonante, dovrete cercare di essere indipendenti, soprattutto a livello economico.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (7 settembre 2020), Venere è nel vostro segno, ma la Luna è dissonante: dovete mantenere la calma! Per quanto riguarda il lavoro, avete accumulato troppa tensione, cercate di non sfogarla sui colleghi…

VERGINE

Cari Vergine, siete fortunati: la Luna è ancora nel vostro segno. In amore oggi potreste risolvere dei problemi, ma potrebbero arrivare anche qualche novità interessante. Sul lavoro chi è giovane ha tanti progetti per il futuro, attenti a non fare polemiche inutili.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 7 SETTEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: la Luna è nel vostro segno, novità in vista per quanto riguarda l’amore, ma attenzione a qualche problema di troppo.

