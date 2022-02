Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 7 febbraio 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 7 febbraio 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, potrebbero esserci tensioni e discussioni, ma voi andate avanti sereni senza farvi prendere dall’ansia. In amore, se ci sono stati litigi, non è il momento migliore per riconciliarsi. Prendete la vita con filosofia. Pian piano, con un po’ di ottimismo, risolverete i problemi ancora sul tavolo. Siate diplomatici.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 7 febbraio 2022), in questa settimana che ha inizio è il caso di mantenere la calma e non farvi prendere dalla collera. Evitate di prendere decisioni drastiche, potreste pentirvene. Avete tanta voglia di fare e progetti da realizzare. Avete però avuto spese eccessive, e quindi siete un po’ in difficoltà sul piano economico.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, è vero, in amore non ci sono certezze, per questo dovete essere più risoluti e prendere le cose per come vengono. Approfittate di questa nuova settimana per fare nuovi incontri, non solo in amore. Non trascurate infatti nuove amicizie o rapporti che vi possono essere utili sul lavoro. Le coppie stabili possono fare passi in avanti importanti come una convivenza o un matrimonio.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, avete Venere nel segno e questa è sempre un’ottima notizia. Specie in amore, infatti, potete ottenere qualcosa di speciale sotto ogni punto di vista. Le coppie stabili potranno costruire qualcosa di speciale come una convivenza o avere un figlio. Accettate eventuali intoppi sul lavoro senza darci troppo peso.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 7 febbraio 2022), in questo periodo sono favorite nuove amicizie ma anche nuovi amori per chi è single da tempo. In questa fase sentite il bisogno di ritirarvi un po’ in voi stessi e riflettere sul da farsi e sul futuro. Prendete delle decisioni ben chiare. Se le cose non funzionano in una relazione, voltate pagina.

PESCI

Cari Pesci, è il momento di agire e costruire qualcosa di importante, anche se avete parecchi problemi a livello economico. Ultimamente infatti le spese sono state molte. Portate avanti i vostri progetti, ben consapevoli che gli intoppi sono sempre dietro l’angolo. A marzo arriveranno conferme importanti.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 7 FEBBRAIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: Venere nel segno è sempre una bella notizia.