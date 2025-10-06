Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 6 ottobre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 6 ottobre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la giornata apre spazi di protagonismo: c’è desiderio di mostrarsi, di farsi notare, di lasciare un segno. Le relazioni sociali sono favorite e ogni incontro può rivelarsi una vetrina per esprimere la propria personalità. Le tensioni familiari o pratiche che hanno turbato i giorni scorsi possono trovare soluzione, grazie a un atteggiamento più pacato e conciliante.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 6 ottobre 2025), momento favorevole, con una forza interiore che lo rende magnetico e sicuro. Qualsiasi iniziativa intrapresa oggi può trovare terreno fertile, soprattutto se guidata dall’intuito che non sbaglia quasi mai.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, un’energia lunare vivace, che dona slancio e buon umore, anche se a tratti qualche fastidio esterno può irritare. La chiave è mantenere il sorriso e non farsi bloccare da dettagli trascurabili. C’è desiderio di mostrarsi, di farsi notare, di lasciare un segno. Le relazioni sociali sono favorite e ogni incontro può rivelarsi una vetrina per esprimere la propria personalità.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, il cielo offre armonia nei rapporti e nei progetti a lungo termine: il segno sente di avere il controllo della situazione e una visione chiara del futuro. È un giorno in cui si può costruire con serenità.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 6 ottobre 2025), stimoli intensi da Urano e Plutone: intuizioni improvvise, lampi di creatività e idee fuori dagli schemi emergono con forza. È il momento di lasciarle fluire, senza avere paura di sembrare diversi.

PESCI

Cari Pesci, vivacità e fantasia. La loro mente oggi è aperta e capace di adattarsi a situazioni diverse, con la sensibilità che li contraddistingue. Sono pronti a cogliere ispirazioni nuove, trasformandole in emozioni o progetti.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 6 OTTOBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: stimoli intensi da Urano e Plutone: intuizioni improvvise, lampi di creatività e idee fuori dagli schemi emergono con forza.