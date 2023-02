Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 6 febbraio 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 6 febbraio 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nel corso delle prossime ore di questo lunedì 6 febbraio 2023 siate sereni e non fatevi bloccare da qualche incomprensione e tensione. Quella di oggi non sarà la giornata ideale per le riconciliazioni d’amore. Attenzione, l’ansia potrebbe prevalere sulla volontà di fare. Prendete la vita con filosofia anche se vivete emozioni negative. Pensate positivo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 6 febbraio 2023), nel corso dei prossimi giorni di questo febbraio riuscirete a gestire meglio le arrabbiature rispetto al passato. Avrete più voglia di fare, anche se dal punto di vista economico non vi sentirete affatto tranquilli, forse a causa delle troppe spese sostenute nel recente passato… Dovete avere pazienza e non permettere che la fase negativa blocchi i vostri progetti o piani per il futuro.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, dovete mettere da parte pregiudizi e timori, in amore non esistono garanzie. Allargate il vostro giro e incontrate persone nuove, magari troverete quel che state cercando da tempo… Siete già in coppia? Chi, invece, coltiva già un sentimento, può dimostrare la propria capacità di amare, di pensare a fondo al partner.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, nel corso di queste ore di lunedì 6 febbraio 2023 Venere è nel segno e vi porta più energia. Anche se vivete un rapporto stupendo, è possibile che ci sia stato qualche intoppo sul vostro percorso. Non dateci peso, e non fatevi trascinare in possibili situazioni conflittuali. Coraggio!

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 6 febbraio 2023), saranno favoriti gli spostamenti, le relazioni e le amicizie. Per indole avete anche bisogno ogni tanto di isolarvi e riflettere sulla vostra vita. Fase proficua per gli incontri e giornata importante per i sentimenti. Coraggio. Buttatevi nella mischia.

PESCI

Cari Pesci, non disponete di molte risorse economiche in questo periodo, ma è arrivato il tempo di agire. In realtà siete anche un po’ stanchi per ciò che è successo nel passato recente. Forzate la mano. Dovete avere la consapevolezza che nell’intraprendere dei progetti potete scontrarvi ma questo non deve fermarvi.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 6 FEBBRAIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: fase proficua per gli incontri e giornata importante per i sentimenti. Coraggio!