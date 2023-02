Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 6 febbraio 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 6 febbraio 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, attenzione: non fate entrare terzi incomodi nella coppia che potrebbero aggravare la situazione, specie in queste ore che sono tese… Se il rapporto non va bene è perché probabilmente manca serenità e magari ci sono altre priorità nella vostra vita. Fate un punto della situazione e pazientate.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 6 febbraio 2023), nel corso delle prossime ore provate ad esplorare le vostre emozioni a fondo. C’è da recuperare tanto tempo perduto visto che altri impegni e pensieri hanno preso il sopravvento nel recente passato: il lavoro e le questioni economiche in primis. Spazio all’amore.

GEMELLI

Cari Gemelli, per voi sono previste buone notizie in amore: di recente c’è stato un problema che però, fortunatamente, siete riusciti a risolvere facilmente. Le cose ora vanno molto meglio e si vede. Discorso diverso per quanto riguarda il lavoro dove la situazione è difficile. Sono necessarie decisioni da prendere. Giove in opposizione rende tutto più complicato, provocando agitazione e malessere che devono assolutamente essere mitigati. Rimboccatevi le maniche.

CANCRO

Cari Cancro, molti di voi nel corso delle prossime ore di questo lunedì – 6 febbraio – saranno nervosi.. Qualche rapporto è in crisi e purtroppo a febbraio sarà difficile recuperare, soprattutto se avete una persona che vuole cose di cui non siete convinti…

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 6 febbraio 2023), vi attende una giornata in cui potrete fare molto. Valutate ogni proposta per fare di più, siate meno egocentrici e ascoltate gli altri. Aprite le orecchie. L’amore è favorevole, bene soprattutto le storie nate negli ultimi due mesi. Coraggio!

VERGINE

Cari Vergine, in amore fate le cose con calma, d’altronde non siete persone che si innamorano subito incondizionatamente, salvo provare una grande attrazione fisica. Diversi progetti sono previsti per le prossime settimane di questo febbraio. Venere e Saturno in aspetto favorevole, vi aiuteranno a fare la pace in amore.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 6 FEBBRAIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: valutate ogni proposta per fare di più, siate meno egocentrici e saccenti e ascoltate gli altri.