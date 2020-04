Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 6 aprile 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 6 aprile 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi può essere una bella giornata per voi. Le stelle sono benevole, ma voi dovrete fare il resto: impegno, abnegazione e anche un briciolo di follia. C’è qualcosa che rimandate da troppo tempo: oggi è il giorno giusto per buttarvi. Fatelo, senza rimpianti. Andrà bene.

TORO

Cari Toro, avete una voglia matta di recuperare un rapporto che ultimamente si è sfilacciato. Avete buone probabilità di riuscirci, ma dovrete mantenere la calma. Pazienza, consapevolezza nei vostri mezzi, ma dovete anche essere pronti a qualche fallimento. Per fortuna, ci penserà un familiare a risollevare il vostro morale, con una notizia bellissima che aspettavate da tempo.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi avete in arrivo buone notizie dal punto di vista professionale. In questo momento di grande difficoltà per tutti, infatti, avrete una bella opportunità da cogliere al volo. Fatelo senza pensarci troppo: alcuni treni passano una volta sola, e proprio quando meno ve lo aspettate. Sarà una giornata positiva anche in amore.

CANCRO

Cari Cancro, oggi vi sentite molto meglio rispetto alla settimana che è appena trascorsa. Il merito è di Saturno, che non è più in opposizione al vostro segno, ma anche del partner che ha avuto la capacità di starvi accanto anche quando il vostro umore era a terra. L’obiettivo, adesso, è restituire tutto il bene che avete ricevuto negli ultimi giorni.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox Venere vi farà passare un’ottima giornata dal punto di vista sentimentale. Se siete single e in cerca di nuove avventure, avrete il vostro bel da fare anche se siamo in un periodo di grande isolamento. Mettete insieme i primi mattoncini per il ritorno alla libertà. Se siete in coppia, invece, quale migliore occasione di questa per abbandonarvi alla passione?

VERGINE

Cari Vergine, l’oroscopo di Paolo Fox predica pazienza. Sapete che avete molto da migliorare nella vostra vita: alcuni rapporti personali, la famiglia, il lavoro, l’aspetto economico. Sapete però anche che finora non avete dato il massimo. Lavorate su voi stessi, per poi tornare a recuperare tutto ciò che per voi è davvero importante.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 6 APRILE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: è una giornata da dedicare pienamente all’amore, senza ripensamenti. Fatelo e ne sarete felici.

